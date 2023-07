Jorge Ramos es agnóstico: ¿Qué significa eso?

El periodista mexicano Jorge Ramos es agnóstico. “No soy un hombre religioso”, reveló el presentador de Al Punto en 2018. “No soy un hombre de fe”. Pero eso no quiere decir que el periodista no crea en la bondad y en la humanidad. Todo lo contrario. Ramos trabaja día a día para ayudar al prójimo.

Durante una entrevista con Francisca Lachapel en 2017, Ramos compartió “que no sabe si Dios existe”, agregando que aunque cree en la bondad y en la humanidad, “no tengo la certeza de que si me muero la vida continúa después. Yo quisiera tener la certeza de que todo viene de un plan divino y que hay alguien que está dirigiendo nuestro destino, esa certeza tan preciosa y maravillosa que tú tienes, esa fe, porque no hay otra forma de decirlo, yo no la tengo”.

Jorge Ramos dice que como periodista cuestiona todo

Durante el lanzamiento de su libro Stranger: The Challenge of a Latino Immigrant en 2018, Ramos habló sobre lo que no sabe de la muerte.

“Soy más feliz a los 60 que a los 20. Entiendo más las cosas, entiendo la virtud de la paciencia, pero también he entendido tarde la virtud de pelear y no quedarse callado. Creo que parte de ser periodista es cuestionarlo todo y cuestionar a los que tienen el poder. Me he descubierto a los 60 siendo todavía un rebelde, y eso es algo que no quisiera cambiar”, dijo en entrevista con AARP. “Filosóficamente, entiendo otras cosas. Tarde uno aprende que solo el presente importa. Tengo que ser honesto. No soy un hombre religioso, no soy un hombre de fe. Soy agnóstico y no sé qué va a haber después que me muera. Ojalá me equivoque y haya vida después de la vida. Entonces, hay una cierta angustia por eso y prisa por acabar lo que todavía no he terminado, porque no sé qué hay después. Yo sería sumamente feliz si tuviera la certeza que después de morirnos hay algo. Pero como periodista, he aprendido a usar datos y evidencia y esa evidencia no la tengo”.

Jorge Ramos desea entrevistar a el Papa Francisco

Jorge Ramos busca entrevistar a el Papa Francisco. “Me falta una entrevista con el Papa (Francisco), he solicitado esa entrevista durante un buen de tiempo y no sale”, expresó Ramos a Publi Metro en 2022. “Soy agnóstico, quisiera tener fe, pero no la tengo. No hay nada que me hiciera más feliz que preguntarle al Papa: ¿Qué pasa cuando nos morimos?, ¿Dónde está el cielo y cómo se llega?”.

Jorge Ramos tuvo 10 segundos con el Papa Francisco

En 2016, Jorge Ramos tuvo la oportunidad de conocer al Papa Francisco pero por solo 10 segundos. Pero en lugar de hacerle las preguntas que más ha querido hacerle al Papa, Ramos aprovecho sus 10 segundos para pedirle: “No olvide a los inmigrantes que Trump quiere deportar”.

¿Qué significa ser agnostico?

Una persona agnóstica significa que no afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras estas no sean demostrables.

“Entre ser agnóstico y ser ateo existe una diferencia fundamental relacionada con la comprensión que tienen uno y otro acerca de la naturaleza de la divinidad: el agnóstico, pese a no poder afirmar la existencia de Dios, considera que este conocimiento se le escapa en esencia, de modo que, tampoco, puede negarla; el ateo, en cambio, niega de plano la existencia de Dios y de cualquier forma de divinidad o entidad superior que trascienda la materia“.