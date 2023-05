Jorge Ramos intenta bailar a sus 65 años y no vas a creer lo que le pasó: [VIDEO]

Jorge Ramos es uno de los periodistas latinos más reconocidos de Estados Unidos, pero no tiene el mismo talento para el baile.

Así lo dejó ver el reportero mexicano, de 65 años, luego de invitar a la merenguera Olga Tañón a su programa de entrevistas “Algo Personal con Jorge Ramos”, transmitido a través de la plataforma Vix, quien lo retó a mostrar sus habilidades para bailar, prueba que Ramos no pudo superar.

Después de hablar con la cantante puertorriqueña sobre su famosa y pegajosa canción “Tongontingon, el comunicador se mostró con interes de bailar y dijo: “Creo que me voy a arrepentir de lo que te voy a preguntar, pero ¿Cómo se baila ‘tongontingon’?“.

En el video del aparatoso momento, que fue compartido por la cuenta de Instagram del programa de televisión Despierta América, se observa al mexicano, con cierto nerviosismo, parándose al lado de Olga Tañón, quien intentó explicarle paso a paso el bailecito, ante los ojos atónitos de Ramos.

A pesar de su poco ritmo para bailar, el periodista hizo su mejor esfuerzo y cuando se trató d ebailar, dándo vueltas, usando solo un pie, no le fue tan mal, pero cuando la cantante le mostró el paso principal del bailecito, a gran velocidad, Ramos se do por vencido y dijo: “me voy”.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar y los cibernautas coincidieron en que Jorge Ramos no e sbuen bailarín, y aunque hubo unos críticos duros, otros le aplaudieron el esfuerzo.

“Ese no sabe bailar nada”, “A ese no lo bailaron cuando chiquito”, “Lo que no hizo Chiqui”, “un curso de baile urgente para Jorge Ramos”, fueron algunas de las primeras reacciones que saltaron a las redes tras ver el video del presentador bailando.

“Hermosa mi Olga”, “Me encanta”, “Qué chulo”, “Ay Jorge tan tímido”, “Bella Olga como siempre”, “Jorge Ramos, sigue practicando que vas bien”, “Yo adoro a Jorge”, “Olguita te pasaste”, agregaron otros fans.

El gracioso video no ha parado de rodar por redes sociales, y uno de los pedidos de los seguidores del periodista es que tome unas leccioncitas de baile, si es posible, al lado de Olga Tañón, directamente para que se convierta en un bailarín listo para programas como “Mira Quien Baila”.

