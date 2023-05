Atacan a Jomari Goyso por comentarios sobre un niño: ¿Qué dijo el fashionista?

Jomari Goyso es una de las personalidades más queridas del mundo del entretenimiento latino en Estados Unidos, por cuenta de su personalidad sensible y muy sincera. Pero esta vez, tal parece que unos comentarios que el español hizo sobre un niño, no cayeron del todo bien entre sus seguidores, pues ha recibido todo tipo de críticas en redes sociales.

El ibérico colgó en su cuenta de Instagram un video en el que se refirió al caso de un niño, quien se hizo viral, luego de que su madre lo presumiera en redes sociales repleto de tatuajes.

El presentador de Univision quiso opinar sobre el caso, que ha dado mucho de qué hablar, aclarando que el niño tatuado, en realidad no tiene tatuajes permanentes, sino que su madre le ha puesto calcomanías en el cuerpo, y aunque consultó la posición de sus seguidores, fue ahí cuando ardió Troya.

“EL NIÑO VIRAL CON TATUAJES ¿es Justo vestir o ponerle a tus hijos lo que crees tú que “está bien”? Opinen padres! 🙌 (imágenes de @nuggetworld561 )”, fue la frase con la que Jomari abrió el debate, pero en el video donde habló, pareció apoyar a los padres del niño, lo que chocó con la mayoría de sus fans.

“Creo que es muy fácil juzgar a alguien que hace algo que tu no harías”, comentó Jomari, advirtiendo que él por tener tajuajes no le pondría tatoos a sus hijos.

“Pero tampoco le podría azul a un chico y un vestido rosa a una niña porque es chica, porque he aprendido en la vida que los patrones y los estereotipos, lo único que hacen es perdernos”, dijo el fashionista. “¿Está bien que los padres transformen a sus hijos dependiendo de lo que ellos piensen que es la mejor manera? Sé que muchos me van a decir que no puedo hablar porque no tengo hijos, pero ese no es el punto, el punto son los estereotipos que desde pequeños se inculcan en los niños… nunca dejamos que ellos hagan lo que son”.

Inmediatamente los mensajes comenzaron a llenar el Instagram del maquillista con frases fuertes donde muchos manifestaron su oposición a esas ideas, dado que los menores necesitan ser guiados.

“No le pondrías rosa porque es niña y no azul porque sea niño es porque eres gay y tú defiendes eso. Solo que cada padre haga lo que le dé la gana, pero yo trato de mantener a mis hijos lejos de las confusiones y perturbaciones de hoy en día”, comentó una fan.

“Ahora se desea quedar bien con todo el mundo, ser neutrales nos hace ser personas sin sentido común, un niño pequeño no decide si desea tatuajes, si desea vestir multicolor o se cree del sexo opuesto por qué es un niño, el todavía no ha desarrollado su carácter, personalidad, su intelecto no sabe qué desea en esta vida para eso estamos los padres para guiarlos , pero cada quien los cría según cómo lo hayan criado. Si a sus 18 años decide ser hombre, mujer, perro, gato, pez ponerse tatuajes, piercing ya lo hará cuando sea consciente de sus actos”, comentó otra fan del español.

Otros seguidores del español se sumaron a las críticas y dejaron claro que ponerle tatuajes a ese pequeño no fue correcto.

“😳Claro que No está bien y mi pregunta es cómo quedarán esos tatuajes cuando el niño crezca???🤨”, “Lo siento pero no estoy de acuerdo contigo Jomari. Hay cosas que aunque halla nuevos ídolos lo feo y lo incorrecto no se sigue. Enseñar a tus hijos desde niños el camino correcto y nunca se apartará de él. Si seguimos como vamos el mundo va a la inmoralidad y la destrucción”, dijeron dos fans más.

Recientemente el ibérico también reveló haber sido diagnosticado el año pasado con una seria enfermedad que afecta a más de 12.5% de la población adulta en Estados Unidos: la ansiedad.

Es que no quiero llorar. Es que a mí el año pasado, me dio por primera vez. Yo sentía que me pasaba algo en el corazón. Literal. Y me dijeron, ‘no, esto es ansiedad’”, comentó en presentador de televisión. “Yo personalmente sé de qué es. Entonces he trabajado en eso. Y es muy importante lo que decía el sicólogo español el otro día, es no tenerle miedo y trabajarlo porque la ansiedad es una causa de algo que no puedes controlar”.

Dinos que piensas sobre los comentarios de Jomari acerca de la educación de los niños y si lo apoyas o tienes una postura distinta.