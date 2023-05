Jomari Goyso habla de dura enfermedad que padece: ¿Qué tiene el conductor?

Jomari Goyso es uno de los famosos más abierto con su público, y siempre está hablando sobre su vida personal, de manera directa. Y esta vez el “fashionista” abordó detalles sobre su salud mental.

El español estuvo en el programa de televisión Despierta América, y allí confesó que fue diagnosticado con una seria enfermedad que lo ha afectado mucho.

El conductor escuchó a su amiga Karina Banda hablando de sus problemas de ansiedad, lo que dio pie a que Jomary confesara que también padece la misma condición.

El ibérico, con el rostro compungido, como puedes ver en el video principal que acompaña esta historia, reveló como fue el momento en que sintió por primera vez los síntomas de la ansiedad.

“Cuando empiezo a sentir un dolor en el pecho y una angustia”, expresó la presentadora de Enamorándonos La Isla al hablar de los efectos de la ansiedad. La cara del comunicador español cambió y habló.

“Es que no quiero llorar. Es que a mí el año pasado, me dio por primera vez. Yo sentía que me pasaba algo en el corazón. Literal. Y me dijeron, ‘no, esto es ansiedad'”, aseguró el experto en moda, advirtiendo que después de saber lo que le pasaba y entender mejor su enfermedad, las cosas han ido mejor.

“Yo personalmente sé de qué es. Entonces he trabajado en eso. Y es muy importante lo que decía el sicólogo español el otro día, es no tenerle miedo y trabajarlo porque la ansiedad es una causa de algo que no puedes controlar”, comentó el ibérico.

Francisca Lachapel, amiga del animador, elogió a Jomari por ser honesto sobre su sutuación de salud y le dijo: “Está bien que en algún momento tú también te abras a los demás.

Expertos en enfermedades de salud mental, como la clínica Mayo señalan que las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen “preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes” sobre situaciones cotidianas, que desencadenan otros episodios más serios.

“Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos (ataques de pánico). Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo”, aseguró la Clínica Mayo.

“Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social (fobia social), fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad. A veces, la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento”, agregaron.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, aseguran que el porcentaje de adultos mayores de 18 años que tienen ansiedad o sentimientos relacionados con ese mal en Estados Unidos, es de alrededor de 12.5% de la población.