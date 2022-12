Jessica Rodríguez cierra el 2022 con nuevo logro profesional: No es en TV

La joven copresentadora de Despierta América, Jessica Rodríguez, ha tenido un excelente 2022. “Este año ha sido mágico. Definitivamente marcó un antes y después en mi vida”, dijo Jessica a People en Español, “Fue un año de mucho aprendizaje y de aventuras. No hay nada más que yo pueda pedir para este 2022 porque gracias a Dios me siento muy realizada en mi carrera profesional y también en la personal. Me gustaría que la audiencia tomara mi año como una prueba de que la vida sí te recompensa cuando haces las cosas con corazón y que no hay que tener miedo”.

Jessica lanza colección de aretes y desfila en pasarela

Cabe mencionar que en enero de 2022, Jessica se convirtió en la presentadora oficial de Despierta América. Ahora termina el año con un nuevo logro. La animadora lanza su primera colección de aretes y debuta en una pasarela como modelo. “Diseñar mis nuevos aretes y desfilar en una pasarela me daba nervios porque era territorio desconocido. Parte de mí tenía miedo, pero por esa misma razón lo quise hacer para desafiarme a mi misma y demostrarme que sí puedo”, contó Jessica al medio de entretenimiento.

Cuando le preguntaron que título le pusieras al 2022, ella contestó: “La palabra que describe mi año es INOLVIDABLE porque fue un año lleno de primeras oportunidades. Fue la primera vez que hice muchísimas cosas con las que soñaba desde niña. Nunca me imaginé que iba a poder hacer tanto antes de los 30. Yo siempre visualicé una vida en el mundo del entrenamiento, pero sí les soy sincera siempre pensé que iba a ser mucho mayor para cuando llegara el momento. Nunca me olvidaré de este año porque aprendí mucho de mí. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba y que hay que soñar en grande siempre. También aprendí que la vida está llena de retos y de ‘noes’ pero solo toma un sí para cambiar tu vida para siempre”.

Jessica Rodríguez comenzó como pasante en Univision cuando estaba en la universidad

Jessica Rodríguez estudió comunicación social en la Florida International University (FIU, por sus siglas en inglés). En ese tiempo, en 2014, ella trabajaba como pasante en Univision. En 2016 se graduó y continuó con la cadena hasta lograr obtener un puesto. Jessica encontró su oportunidad frente a las cámaras en Despierta América como encargada del segmento “El revoltillo digital”. El dicho segmento presentaba contenido de entretenimiento, entrevistas y actualidad, informa MamasLatinas.

En julio de 2022, Jessica se convirtió en la reportera tras bastidores de “El Retador”

"Me voy a México": Jessi Rodríguez anuncia nuevo proyecto y qué pasará con Despierta América | DA Entre abrazos y buenos deseos de su familia de Despierta América, Jessi Rodríguez celebró el nuevo proyecto en la televisión que llega a su vida y por el que tendrá que viajar a México. Visiblemente emocionada, la presentadora más joven del show matutino dio los detalles de cómo se enteró de su participación en el… 2022-07-26T22:22:01Z

El pasado mes de julio, Jessica no podía de la felicidad tras la gran noticia que se iba a México para presentar El Retador. “Si vieron Despierta América ya saben, acabo de hacer un anuncio sumamente importante y especial para mi carrera, para mí, para mi familia, para mi familia en casa, en Despierta América… Esto es un logro que es reflejo de todo el apoyo que me han dado… Estoy tratando de no llorar”, contó la venezolana en sus historias de Instagram.

En diciembre de 2022, Jessica lanza una colección de aretes

Jessica se unió a Taudrey para lanzar una nueva colección de aretes. “Me emociona mucho contarles sobre este nuevo proyecto que tengo con la chicas de @taudreyjewelry21 💎 un zarcillo diseñado para poder usarlo en diferentes tipos de eventos ya que lo pueden usar de por lo menos 4 maneras distintas! Les presento BOOKED N BUSY! Y también parte de las ganancias van para una buena causa que apoya a las niñas que más lo necesitan”.