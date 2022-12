¿Alejandra Espinoza se fue de Univision?

Cada vez vemos menos a Alejandra Espinoza en las pantallas de Univision. Al punto que ya algunos se están preguntando si se fue de la cadena. Apenas el pasado mes de octubre había regresado de México, tras terminar de grabar novela en México, para trabajar en nuevo proyecto con Univision. El 22 de septiembre empezó a conducir “UniVisionarios” y tres meses después se volvió a ir. Por lo que ha despertado la pregunta si sigue o no en Univision.

“¿Ya no estás con Univision?”, le cuestionaron al no verla más en programas de la cadena, informó People en Español. Alejandra Espinoza contestó a la pregunta para dejar claro lo que está pasando en su vida profesional.

Cabe mencionar que Alejandra lleva 15 años trabajando con Univision, desde que ganó Nuestra Belleza Latina en 2007.

Alejandra dejo claro sobre su relación con Univision. “Yo no sé por que la gente ya me ha sacado de Univision solamente porque ya no salgo en todos lados”, empezó diciendo. “Antes estaba hasta en la sopa, la verdad, era el arroz de todos los moles”, bromeó. “Ahora no pues estoy haciendo otras cosas por al lado, pero sí, todavía sigo con Univision…Soy bastante feliz, soy bastante libre, hago muchas cosas, tanto en Univision, como fuera de Univision, por ejemplo, este proyecto no tiene nada que ver con Univision y lo estoy haciendo, así que la vedad es que soy bastante feliz así como estoy”.

Además, su telenovela Corazón Guerrero, acaba de estrenarse precisamente por este canal, y se emite de lunes a viernes a las 3 PM.

Alejandra Espinoza se encuentra en México filmando una nueva cinta

Mientras transmite Corazón Guerrero en Estados Unidos, Alejandra Espinoza regreso a México para un nuevo trabajo como actriz. Ella dice que está feliz de esta nueva aventura. “Ya saben que casi no hago en vivos aquí en Facebook, pero el día de hoy lo amerita, vale la pena”, compartió la semana pasada desde la cama de su habitación. “Acabo de terminar de grabar, hoy fue mi primer día de grabación, estoy filmando una película acá en México, en Guadalajara, para ser exactos, y estoy muy contenta y muy feliz por varias razones”, explicó en el en vivo que hizo en sus redes.

En conclusión, Alejandra Espinoza sigue en Univision pero tiene la flexibilidad de realizar otros proyectos como actriz, y no tienen que ser precisamente con Univision.

Hasta ahora no tenemos el título o más información sobre la nueva cinta que está filmando la actriz mexicana. Tampoco con quien compartirá créditos.