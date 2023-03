Jackie Guerrido habla de su adición al celular: “Ya no era la misma”

Jackie Guerrido se encuentra presentando esta semana Despierta América mientras Karla Martínez se encuentra ausente. Este jueves, 23 de marzo, Guerrido formó parte del segmento que hablaba sobre la Nomofobia, que representa el miedo irracional a quedarse sin teléfono móvil. A lo que Guerrido reveló que ella tuvo una adicción al celular. Al punto que afectó su vida. “Ya no era la misma”, admitió en Despierta América.

La presentadora explicó que se dio cuenta de su adicción “porque ya no estaba ejerciendo las mismas actividades, mi creatividad la vi un poco opacada, la rutina mía ya no era la misma”.

“[Me la pasaba en el celular] supuestamente haciendo cosas que uno tiene que hacer, pero la cosa es que a la mente le gusta estar distraída y te lleva de un tema a otro”, dijo Guerrido. “Cuando vienes a ver pasaron 3 horas, ya cuando vas a hacer las cosas que de verdad tú tienes que hacer ya estás cansada, ya la mente no funciona igual. Luego nos quejamos de por qué no duermo bien, por qué no estoy rindiendo bien, pero es todo lo que le estás dando a tu mente. Y para mí yo soy de las que cree que la mente y el cuerpo tienen que andar a la par”.

“¿Y qué hiciste?”, le preguntó Alan Tacher, quien la acompañaba en el segmento.

“Estar bien consciente. Por ejemplo, hoy día tú estás hablando con alguien, la persona te está escuchando y está en el celular, no está en el presente y cuando no estamos en el presente no estamos disfrutando de la experiencia, no estamos teniendo este contacto que nos ayuda día a día a estar más saludable mentalmente y de nuestro cuerpo”, dijo Guerrido. “Ahora estoy consciente a lo que voy, a postear mis fotos, a buscar una información y lo dejo ir. Soy consciente de lo que estoy haciendo, vivo esa experiencia porque me ha llevado al estar presente…”.

Cabe mencionar que la participación de Guerrido en Despierta América ha sido muy bien recibida por los televidentes del programa, quienes están felices de volver a verla en el show tras la repentina cancelación meses atrás de la edición dominical del espacio mañanero de la cadena de habla hispana.

Guerrido continua en Primer Impacto, que transmite de lunes a viernes a las 5 p.m., hora del Este.