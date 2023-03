Jackie Guerrido revela secreto para no envejecer :¡Diosa!

Jackie Guerrido es una de las meteorólogas más famosas de la televisión hispana, su vida ha estado expuesta no solo por ser presentadora de Primer Impacto sino por su relación, matrimonio y divorcio con el cantante Don Omar. La animadora puertorriqueña ha sorprendido a todos el día de su cumpleaños en septiembre del 2022 al mostrarse como una diosa y dejando a muchos con la interrogante de que edad tiene Jackie.

Jackie Guerrido a lo largo de su carrera ha sumado muchos retos profesionales además de crecer en la cadena Univisión. Actualmente es co presentadora de Primer Impacto al lado de Pamela Silva y Michelle Galván y también en su programa radial los fines de semana en Uforia donde realiza para sus oyentes el show, Countdown Radio Show, donde los pone al día con todos los éxitos musicales más escuchados del momento.

¿Qué edad tiene Jackie Guerrido?

La famosa meteoróloga y periodista nació el 24 de septiembre de 1972 en San Juan, Puerto Rico, es por eso que actualmente la bórica tiene 50 años, al cumplir cinco décadas de vida, la presentadora de televisión quiso celébralo a lo grande no solo en el programa Primer Impacto y Despierta América sino también por el viejo continente en un viaje de ensueño a Italia.

¿Cuál es el secreto de la eterna juventud de Jackie Guerrido?

Jackie Guerrido deja a todos sus fanáticos sorprendidos por su belleza y eterna juventud. La comunicadora social pareciera que no envejece y luce 10 años menos, pero su buen cuerpo, genética, físico y elegancia se debe a la disciplina que mantiene y es reflejo de su seguridad, Jackie también fue co presentadora del show suspendido Despierta América en Domingo y sigue estando en Primer Impacto pero fue aquí donde la puertorriqueña dio una señal que podría haber sido la revelación de su secreto.

Play

"Por años me olvidé de mí": Jackie Guerrido confiesa los duros momentos por los que ha atravesado Roger Borges se sienta con Jackie Guerrido y logra que nuestra presentadora abra su corazón y comparta los buenos y duros momentos por los que ha atravesado. Suscríbete: uni.vi/ZUFhu Infórmate: uni.vi/ZSu0S Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: uni.vi/ZUFuE Síguenos en Twitter: uni.vi/ZUFwr e Instagram: uni.vi/ZUFyN Las noticias y reportajes más impactantes que ocurren en Estados Unidos… 2022-09-22T16:25:40Z

Por muchos años me olvidé de mí”, dijo al programa en donde reconoció que no le importa decir su edad ya que eso la ha fortalecido con el paso del tiempo, “Me siento súper valiente al decir mi edad”, admitió, “porque me siento tan plena”. Fueron algunas de las palabras que revelar el secreto que hizo aumentar la seguridad, autoestima y confianza de la periodista. ” No siento la edad, pero tiene que ver, número uno, con tu genética, cómo te cuidas, lo que tú comes” comentó Guerrido.

Jackie Guerrido luce cada vez estupenda y es muy sorprendente cómo luce tan bien con el paso del tiempo, sus fotos en las redes sociales comprueban que su belleza sigue intacta y natural que se fusiona con su seguridad y hace que eso se trasmita, es por eso, la meteoróloga más famosa de Univisión de siente feliz y en confianza de decir su edad sin ningún tipo de remordimiento.