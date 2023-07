Irina Baeva se prepara para llegar a Hollywood

La actriz rusa Irina Baeva le tiene puesto el ojo a Hollywood. Durante una entrevista con el programa Hoy, la novia de Gabriel Soto habló de este sueño que tiene de obtener mejores oportunidades profesionales. Pero no es algo que planea hacer de inmediato pero espera que algunos años se le cumpla. “Nunca digas nunca. Obviamente no es algo que estoy buscando ahorita, pero claro que me gustaría. Una de las cosas más importantes para mí es nunca estancarme y sin duda alguna, si se me diera la oportunidad, no lo pensaría dos veces. Creo que sería una parte muy importante de esta búsqueda de crecimiento personal y profesional”, dijo Irina en entrevista.

Para finalizar, la rusa aseguró que le encantaría que Gabriel Soto la acompañara en esta nueva aventura, pues sabe bien que con su compañía sería mucho más fácil adaptarse a todos los cambios a los que se tendría que enfrentar.

Irina Baeva estudió inglés en Nueva York en 2022

En 2022, Irina Baeva se fue a vivir un tiempo en Nueva York para estudiar inglés. Durante ese tiempo la actriz manejaba una agenda muy apretada, al punto que no tenía tiempo de tomarse fotos en Nueva York. “No tengo mucho tiempo para fotos. Gym en la mañana, corriendo a la escuela, clases de 10am a 6pm, corriendo al hotel, otra clase vía zoom, pedir la cena, estudiar y memorizar monólogos/escenas (y aparte en inglés) para el día siguiente, bañarme, y dormir lo más temprano que se pueda porque al día siguiente es lo mismo de nuevo. Al mismo tiempo checando los pendientes acá y en México, y preparando la próxima aventura/proyecto 🤫. Y no es queja, al contrario, disfrutándolo al máximo. Y aparte, cómo bien dicen, tus sueños no trabajarán por ti si tú no trabajas por ellos. Así que a darle!”, compartió Irina en ese tiempo.

Irina Baeva es la villano en la nueva novela “Nadie como tú

Sin duda Irina nunca para de trabajar. Ella es la villana de la nueva novela Nadie como tú de Ignacio Sada.

Este mes empezaron las grabaciones de la novela protagonizada por Brandon Peniche y Karla Esquivel.

La telenovela, que narra la historia de Ximena (Esquivel), una joven mezcalera cuyo principal sueño es tener sus propias parcelas de magueyales para dar trabajo a los compesinos de la zona y ofrecerles mejores condiciones laborales.