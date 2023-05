Irina Baeva y Gabriel Soto lloran en programa hablando de su amor

Desde que Irina Baeva y Gabriel Soto confirmaron su romance en 2019 han estado en el ojo del huracán. Pues se mencionó el nombre de Irina cuando Gabriel se divorció de su esposa Geraldine Bazán, con quien procreó dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Una vez que Irina y Gabriel se comprometieron en enero de 2021, se esperaba que empiecen los preparativos de la boda. Pero no fue así. Desde entonces se ha rumorado de una separación e infidelidad.

Pero esta semana, Irina, de 30 años, y Gabriel, de 48 años, dejaron bien claro que están más enamorados que nunca. Juntos hablaron de sus planes de boda que siguen en pie y hasta hablaron del amor que se sienten sin poder contener las lagrimas.

En el canal de YouTube Pinky Promise, Irina Baeva y Gabriel Soto

Irina Baeva: “Me da igual como sea la boda, pero mi mayor sueño es que mi papá me lleve al altar y me entregue. Eso para mí es sumamente importante. Lo demás que no haya fiesta, nada…ese momento se me hace lo más bonito. Lo más especial…para qué quiero invertir en una fiesta si no van a estar las personas más importantes que son mi mamá, mi papá y mi hermana. La verdad es que el tema de viajar de Rusia es muy complicado. Pues ahí seguimos con el plan”.



Gabriel Soto: “[Irina] es una mujer extremadamente inteligente, tiene elegancia, tiene un porte increíble que me fascina. Unos ojos que me pierdo en ellos. Es una mujer bien luchona, bien determinada, lo que quiere, lo sabe y se lo propone lo consigue a toda costa.



¿Cómo sabes que estás con el amor de tu vida

Irina: “Pues no lo sé. Yo siempre soy que nunca se sabe lo que puede pasar mañana. No lo sabemos. Creo que es mucho la cuestión de como te sientes en ese momento….Yo si quiero tener una familia, quiero tener un hijo más adelante. No el día de mañana. Eso es una de las cosas que le pregunte en el principio para estar claros. Para estar claros que vamos por el mismo camino y con el mismo objetivo. Pues si él [Gabriel] me hubiese dicho no, pues no estamos en la misma página”.

¿Quién es más celoso?

Irina y Gabriel revelan que Gabriel es el más celoso en la relación.

Irina: “Creo que es un tiempo bonito para darte las gracias por las cosas que me has enseñado. La generosidad, la nobleza, la sensibilidad creo que ni tu mismo te das cuenta y que tienes. Y darte las gracias por darme una familia mexicana porque sabes que es sumamente importante para mí. Y estar siempre ahí por mí a pesar de todo. Te amo”.

Gabriel: “Pinky promise de hacerte la mujer más feliz todos los días. De darte todo mi amor y toda mi comprensión. Gracias a ti por enseñarme también tantas cosas. Por esa tenacidad, por querer a mis hijas; porque sabes que son lo más importante para mí. Y por ser la gran mujer que eres”.

Abajo puedes ver toda la entrevista.

Play

🚨Irina Baeva y Gabriel Soto en Pinky Promise T. 5 – EP. 8 ¡Pinkylovers! 💖 Llegó el jueves de #pinkypromise 🦄 En esta ocasión, tenemos en el Pinky Room a #IrinaBaeva y #GabrielSoto Prepara tu palomismo y un delicioso Pinky Drink para disfrutar de este episodio. No olvides unirte al #PinkyArmy en Telegram y FB. ✨FB: facebook.com/groups/pinkyroomvirtual ✨Telegram: t.me/PinkyArmyOficial ✨Instagram: instagram.com/pinkypromisetv 2023-05-19T01:00:11Z

Las reacciones de los internautas empezaron a llenar las redes de Despierta América comentando sobre cómo la describió Gabriel a su amada como una mujer que “lo que quiere y se propone lo consigue a toda costa”.

“Ha ha ha ya sabemos que lo que quiere lo consigue”, opinó un seguidor. Otro dijo: “Todo lo que se propone pues lo logra 😂😂😂😂😂👏👏gran verdad 👍🏻 😂…se propuso robarle el marido a alguien y lo logró…pues felicitaciones su primer logro”. Mientras otro dijo: “Nadie le roba el marido a nadie, ellos solo se van y punto”.

Padres de Irina Baeva viven en Rusia

Los padres y la hermana de Irina Baeva viven en Rusia. Una de las razones que no es fácil viajar de Rusia es por la guerra que se encuentra el país con Ucrania. “Mi familia está bien, yo estoy en constante comunicación con ellos. Todo está tranquilo, ellos están bien…”, dijo Irina en febrero de 2022 en el programa Hoy.