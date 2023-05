Irina Baeva regresa con su familia a Rusia: ¿Por qué se fue?

La actriz Irina Baeva hizo sus maletas nuevamente en menos de una semana para estar con su familia en Rusia. “Todo por ellos”, escribió la novia de Gabriel Soto en sus redes al compartir un video llegando a su tierra natal. “40 horas de ida y vuelta en menos de una semana no es nada comparado con estos momentos. Soy la más feliz”.

Irina decidido dejar atrás los problemas e ir a recargar energías a su país natal.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video del momento exacto en el que llega al aeropuerto de Moscú y es recibida por varios miembros de su familia, quienes no pueden ocultar su emoción al volverla a ver.

Asimismo, la rusa compartió en sus Stories algunas imágenes de la ruta que tomó, las escalas que realizó y las actividades que ha hecho con una de sus hermanas y sus sobrinos en el tiempo que lleva en la tierra que la vio nacer.

¿Qué pasó con la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto?

La relación Irina y Gabriel se ha visto envuelta en diversas polémicas durante los últimos meses luego de que se rumorara de una supuesta ruptura, algo que surgió a raíz de las pocas apariciones juntos que realizan e incluso de las pocas fotos que tienen como pareja en redes sociales.

Resulta que ambos la agenda llena con compromisos de trabajo. “Estamos bien, es que es muy chistoso porque si no nos ven en redes sociales no estamos juntos y no, no necesitamos estar subiendo cosas. Realmente estamos bien y todo está perfecto”, declaró Soto durante una entrevista en el programa El gordo y la flaca en marzo. En la misma entrevista Gabriel dejo claro que ambos se encuentra trabajando en distintos proyectos, algo que no le ha permitido compartir tiempo con Baeva, quien también se encuentra trabajando y que ambos le están dando prioridad al crecimiento profesional. “Tenemos trabajo, gracias a Dios estoy en un momento increíble en mi carrera y hay que aprovecharlo, finalmente las oportunidades de la vida hay que tomarlas. ¿A qué hora voy a prepararme para boxear?¿A qué hora vamos a organizar una boda”, compartió Gabriel Soto.



Por último agregó que Irina Baeva se encuentra realizando pruebas para ser antagonista de una telenovela. Mientras Gabriel se la ha pasado en Mi Famoso y yo y hasta estuvo protagonizando la telenovela Mi camino es amarte.