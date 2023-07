Ilia Calderón cumple sueño profesional con Univision

La periodista colombiana Ilia Calderón continua subiendo peldaños. Ilia se encuentra celebrando su nuevo logro profesional con la cadena Univision. La periodista acaba de estrenar su propio programa titulado Señales del crimen, una serie de 13 episodios que arrancó con una primera entrega de 3 episodios bajo el título de “Feminicidios”, a través de Vix, la plataforma streaming de TelevisaUnivision.

Ilia comparte en sus redes que “las víctimas en esta primera temporada son mujeres, necesitamos llamar la atención en este tema”.

El comunicado explica que Señales del crimen es una escalofriante serie original de ViX sobre crímenes reales que revisita desgarradores casos de feminicidio que conmocionaron al público, desde México hasta Estados Unidos y otros países. Esta serie original e innovadora ofrece acceso exclusivo a las familias de las víctimas, junto con expertos en criminalística y periodistas, mientras nuestra presentadora Ilia Calderón descubre los factores que contribuyeron y las señales de advertencia que finalmente condujeron a cada una de estas tragedias. Se revelarán y examinarán todas las pistas posibles para descubrir qué salió mal y cómo prevenir potencialmente que estos crímenes se vuelvan a cometer.

Play

La periodista asegura que su plan es compartir estas historias para que no “le ocurra a nadie más”. “Mi labor no es solamente entregar las noticias todas las noches en el noticiero, mi labor es investigar, es educar, tenemos que ser parte de los cambios que nos conduzcan a una sociedad mejor”, explica Ilia. “Señales del crimen nació porque en mis 25 años de carrera como periodista he entrevistado a muchísimas personas a las que la violencia les ha arrebatado a su ser querido. Era la misma frase siempre: ‘no queremos que esto le ocurra a nadie más'”.

Señales del crimen se puede ver por ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Entra aquí para más información de ViX.