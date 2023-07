El hijo menor de Mariana Levy vende tacos de canasta para sobrevivir

José Emilio Fernández Levy, de 19 años, es el hijo menor de la fallecida Mariana Levy. También es el nieto de la presentadora Talina Fernández, quien falleció el pasado 28 de junio. José Emilio es el hermano de Paula, y María.

José Emilio y Paula son los hijos que procreó Mariana Levy cuando estuvo casada con José María Fernández El Pirru. María es la hija mayor de Mariana Levy, a quien procreó durante su matrimonio con el actor Ariel López Padilla.

Ya han pasado 18 años del fallecimiento de Mariana Levy. Hasta ahora no se ha repartido su herencia. “Pensé que al cumplir 18 años ya iba a tener mi dinero e iba a empezar a hacer mis cosas, pero no, al parecer todavía falta bastante tiempo. Es por etapas, hay cuatro etapas, la primera es reconocimiento de herederos, que esa ya está. Los herederos somos María, Paula y yo, los tres hermanos; luego reconocimiento de bienes”, explicó José Emilio al programa Ventaneando (TV Azteca). “La tercera es la adjudicación y la cuarta es la repartición entre los herederos. Vamos en la tercera”.

Según José Emilio una de las razones que se complicado el proceso es porque su hermana mayor, María, está pidiendo que le den dinero extra ya que ella cubrió los gastos de la casa y pagó los predios cuando se la vendió.

Play

José Emilio vende tacos para sobrevivir

“Está bastante difícil…Estoy trabajando de todo. Vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles; ahorita, hace un mes, llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado”, dijo José Emilio, quien está estudiando leyes.

Tras la muerte de su mamá, se ha distanciado de sus hermanas.“Es horrible. La verdad esta herencia en vez de traerme cosas buenas me ha traído puras cosas horribles, me he distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación, aunque ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros”, confió.

Debido a esta situación José Emilio debe costearse sus gastos por sí solo, y para ello ha recibido ayuda de sus amigos y de los papás de éstos, además de que ha comenzado a vender comida.

José Emilio ha sido incluido en el testamento de su abuela Talina, en los próximos días conocerá qué recibirá de ella.

El Pirru se fue de la casa

Cabe mencionar que El Pirru tuvo que salir de la casa de Sumiya -que dejo Mariana Levy- debido a la orden de una jueza, por lo que ahora José Emilio vive solo. “Fui al juzgado y me di cuenta que mi papá tenía una orden de aprehensión y de desalojo emitida por la jueza, que él piensa que fui yo. Él piensa que yo lo corrí de la casa, pero fue una orden emitida por la jueza para sacar a mi papá y por eso se fue”, explicó José Emilio.