Hija de Mariana Levy no tiene donde vivir tras la muerte de su abuela Talina Fernández

La hija menor de la desaparecida actriz Mariana Levy no tiene hogar. Paula Levy, quien es la hija de Mariana y El Pirru, recurrió a sus redes sociales para buscar un lugar para vivir. Paula se quedo sin hogar tras el fallecimiento de su abuela Talina Fernández. “Busco roomie urgente en CDMX!!! Si saben de alguien o un depita plis mándenme dm”, se lee en el mensaje publicado por la hermana de María y José Emilio. La hija de Mariana escribió este mensaje con un fondo negro y un corazón sobre una foto de ella.

Resulta que Paula estaba viviendo con su abuela pero ahora parece que no tiene donde vivir. Además aun no ha recibido la herencia de su madre. La Opinion reporta que “la búsqueda de casa de Paula se produce en medio del conflicto que existe por la herencia de su mamá, la cual debieron recibir cuando el menor de los hermanos cumpliera la mayoría de edad, lo cual yo ocurrió, pero lo que no ha ocurrido es la repartición de bienes y no tiene ni para cuándo, lo que deja a los tres en una situación de incertidumbre y muy vulnerable”.

La desaparecida actriz dejo un departamento en el estado de Morelos, pero está llena de deudas, pues su papá, ‘El Pirru’, no habría pagado las cuotas de mantenimiento por varios años.

Paula Levy se fue a vivir con su abuela Talina Fernández en 2020

Tras el fallecimiento de Mariana Levy, los hijos que procreó con El Pirru se quedaron bajo su techo; sin embargo, tanto Paula como José Emilio no tienen una buena relación con su papá por lo que poco a poco se fueron de la casa de él.

En 2022, Emilio se fue a vivir con su abuela Talina. “Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él (El Pirru), no sé ni qué hace ni nada, así estoy bien, todo pasa por algo”, fueron las declaraciones de Emilio, de 18 años, a Ventaneando en 2022.

Paula se mudo con su abuela en 2020, pero varias veces tuvieron desacuerdos y ella se iba de la casa. Se dijo que Talina la había corrido de la casa en el mes de diciembre de 2020. En ese tiempo Paula hizo un live dijo lo siguiente: “No tengo casa, soy homeless, vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. ¿Neta, qué hago de mi vida?”. Pero luego dijo ella que se trataba de una broma.

Semanas más tarde Talina reveló que su relación con su nieta Paula estaba fracturada. La Dama del Buen Decir reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañedad que “había tenido malentendidos debido a que ambas tienen diferentes puntos de opinión”. Quién informó que Talina reveló que Paula tiene comportamientos inconcebibles porque creció aprendiendo a ser ‘una mujer de su casa'”

Lo que le molestó a Talina es que un día Paula metió a su novio a su recámara, y eran las 4 de la mañana. “Entonces fui y la regañé y el novio estaba en el cuarto de Paula echado. Le dije: ‘A este señor no me lo vuelves a traer’, yo enfurecida porque, ¿cómo me dejas la puerta de la casa abierta?”, le contó Talina a Castañeda.

Después de eso, Paula fue la habitación de Talina y le dijo que había decidido irse de la casa. Ahí fue cuando ella busco a su hermana mayor María. Ella la recibió pero le puso una sola regla: que no saliera de la casa. Ya que en ese tiempo era momentos críticos de la pandemia pero Paula se fue a una fiesta a Acapulco.

Después le pidió ayuda a Ana Bárbara, quien estuvo casada con su papá, para pasar un tiempo con ella en Los Ángeles. Ana Bárbara le envió el boleto. Pero el día que la fue a recibir al aeropuerto, Paula nunca llegó y tampoco le comunico que había cambiado de plan.“ Está muy desorientada, está muy lastimada, no se deja querer, no se deja abrazar, está furiosa con la vida”, dijo Talina Fernández al principio del 2023.