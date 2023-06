¿De cuánto es la herencia de Talina Fernández y quiénes son sus herederos?

Luego de que el pasado día miércoles 28 de junio de 2023, se diera a conocer la noticia de la muerte presentadora de televisión mexicana Talina Fernández a la edad de 78 años, luego de ser víctima de una leucemia luego de que fuera ingresada de emergencia al hospital.

Esta información fue confirmada por su hijo Coco Levy a lo medios de comunicación en donde aseguró, según El País, que su madre “Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia. Tuvo un viaje de amor, nada más pensaba en lo bueno de la gente y así se fue, rodeada de los que la aman, llegaron y están ahí con ella y ya finalmente no tiene dolor y está rodeada de los que la aman”.

Ante esto, muchos se han preguntando el monto total de dinero que dejó la conductora de televisión mexicana y quienes serían sus herederos.

¿De cuánto es la herencia que dejó Talina Fernández?

La reconocida presentadora de televisión, Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela mejor conocida como Talina Fernández se abrió paso en el mundo del entretenimiento ganándose el reconocimiento como “La dama del buen decir” siendo participe en varios proyectos televisivos tanto en el ámbito de la conducción como la actuación.

A lo largo de su carrera la presentadora colaboró en las televisoras más importantes de México como en los programas “La cosquillas”, “Caras y gestos”, “Hoy”, “Sale El Sol”, y “MasterChef Celebrity”, logrando que Fernández pudiera acumular una importante fortuna que ahora será repartida con sus herederos. Según El Heraldo, Talina tenía bajo su poder varias casas en la Ciudad de México, una en Tequesquitengo con un valor de tres millones de pesos (153 mil dólares) y otra en el puerto de Acapulco.

De igual manera, cabe resaltar que de acuerdo con el portal Tiempox, durante la pandemia del COVID en 2020 Talina Fernández reconoció que no se encontraba bien financieramente, pues no tenía un sueldo estable por lo que se estaba quedando sin dinero y había que tenido vender algunas de sus joyas.

Por el momento, no se sabe exactamente la cantidad de dinero que Talina Fernández tenía, pero según InfoBae, se sabe que Televisa la liquidó con un millón de pesos y también confirmó que Imagen Televisión le entregó una liquidación, pero no dio detalles de la cifra oficial.

Finalmente, a su fortuna, se sumó la de su hija Mariana Levy, quien murió a causa de un infarto en el año 2005. La presentadora se hizo cargo de la administración de la herencia a sus tres nietos, María, José Emiliano y Paula.

¿Quiénes son los herederos de Talina Fernández?

La conductora mexicana tuvo solo tres hijos: Gerardo Patricio, Juan Jorge “Coco” y Mariana Levy, quien perdió la vida en el año 2005 a causa de un infarto en medio de un robo. A pesar de que no se sabe con exactitud cómo quedará la repartición de su fortuna, medios del mundo de la farándula aseguran que los herederos serían sus dos hijos, Gerardo Patricio y Juan Jorge “Coco” Levy Fernández.

Asimismo, sus nietos Mariana, Paula y José Emilio también serían beneficiados en su testamento al igual que los hijos de Gerardo y “Coco” Levy.

De acuerdo con Univisión, Patricio Levy contó en declaraciones al canal de YouTube ‘El Mich TV’ sobre el testamento de su madre que “Todo quedó perfecto, justo como ella lo quería. Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para que nadie se pelee. Ninguno de nosotros nos vamos a pelear por nada, todos en la familia estamos muy unidos, nos queremos mucho y no va a haber rebatinga de nada”, dijo.

En cuanto a los herederos dijo que son él, sus hermanos y sobrinos. “Todos en partes iguales. Todo se divide entre Mariana, los hijos de ella ‘Coco’ y yo”.

¿Quién era Talina Fernández?

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela mejor conocida en el mundo del espectáculo como Talina Fernández fue una actriz y conductora de origen mexicana, quien nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Ella estudio en el Instituto Nacional de Cardiología, mucho antes de incursionar en el mundo del entretenimiento y la pantalla mexicana.

Talina fue parte del programa “La Cosquilla” en el año de 1970, luego para 1972 formó parte del elenco de la telenovela “Las Gemelas”. Además trabajó en programas como “Mi pequeña soledad” en 1990 y “Tenías que ser tú” en 1992.

