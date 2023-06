Muere Talina Fernández: ¿Quiénes fueron sus esposos?

Durante el día miércoles 28 de junio de 2023, el mundo del entretenimiento se enteró de la muerte presentadora de televisión mexicana Talina Fernández a la edad de 78 años, luego de que a eso de las 4:30 de la tarde su hijo Coco Levy confirmara la muerte de su madre, luego de que esta fuera hospitalizada.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia”, dijo Coco Levy a los medios. “Tuvo un viaje de amor, nada más pensaba en lo bueno de la gente y así se fue, rodeada de los que la aman, llegaron y están ahí con ella y ya finalmente no tiene dolor y está rodeada de los que la aman”, añadió su hijo con los medios de comunicación.

La periodista quien de dio a conocer como “La dama del buen decir” perdió la lucha contra la leucemia tuvo varios romances que resonaron en el mundo del espectáculo. Y aunque se casó en tres oportunidades, solo con uno de sus esposos tuvo a sus tres hijos, Jorge “Coco” Levy, Patricio “Pato” Levy y Mariana Levy.

¿Quiénes fueron los hombres que conquistaron el corazón de Talina Fernández?

La querida conductora de televisión mexicana Talina Fernández se casó varias veces por lo que siempre dejó ver que no le tenía miedo al compromiso, ni mucho menos, a volver a ser feliz. Aunque se casó en tres oportunidades, solo tuvo a sus tres hijos con uno de sus esposos, Gerardo Levy.

También fue pareja sentimental de Alberto Velasco, Alejandro Carrillo Castro y José Manuel Fernández.

Gerardo Levy

Talina Fernández se casó con su primer esposo, Gerardo Levy con quien contrajo nupcias en agosto de 1963 cuando ella tenía 19 años. Levy de origen francés estuvo casado con la mexicana por aproximadamente diez años. Además, fue con Gerardo Levy con quien ella tuvo a sus tres hijos, Patricio, Juan Jorge “Coco” y a Mariana Levy, quien perdió la vida de un infarto en 2005.

De igual manera, Talina Fernández quien participó en MasterChef Celebrity confesó en un capitulo del programa de cocina, según Excelsior, que fue su esposo quien le había enseñado a cocinar.

“Cuando me divorcié juré no volver a cocinar, pero mira a dónde me ha traído la vida. Aquí traemos a mi suegra a la que amé profundamente”, dijo en su momento la presentadora, según La Razón.

Alberto Velasco

La presentadora se casó por seguna vez con Alberto Velasco, quien de acuerdo con Milenio, fue su amigo de la infancia, pero luego de varios años, ambos se reencontraron y la que fue una gran amistad se convirtió en amor. La pareja estuvo casada alrededor de seis años aunque nunca tuvieron hijos.

De acuerdo con relatos de la conductora, durante sus años de escuela a Alberto Velasco le apodaban la ‘Morsa’ y que era una gran hombre, con quien se divertía mucho paseando en bicicleta cuando vivía en Lomas de la Ciudad de México.

Alejandro Carrillo Castro

El tercer y último matrimonio de “la dama del buen decir” fue con el político Alejandro Carillo Castro con quien contrajo matrimonio en 1981 y estuvo casada hasta el año 2015, siendo el matrimonio con más duración de la mexicana pues estuvieron juntos por 34 años. A pesar de esto, la pareja tampoco tuvo hijos. Carillo es un político mexicano que estudió Derecho en la UNAM.

José Manuel Fernández

Aunque la presentadora nunca se casó por cuarta vez si se dio una oportunidad en el amor con el empresario José Manuel Fernández con quien compartió sus últimos años de vida y se dejó ver bastante enamorada ante los medios de comunicación.

José Manuel es un empresario que se dedica al transporte de mercancía por carretera, según La Razón.

¿Quiénes son los hijos de Talina Fernández?

Talina Fernández tuvo tres hijos con su primer esposo Gerardo Levy. El hijo mayor de la presentadora fue Patricio “Pato” Levy, de 53 años de edad, con quien tenía un programa en Reporte Índigo llamada “Blah, blah, blah”.

Luego el 22 de abril de 1966 nació su hija Mariana Levy, quien comenzó su carrera en el mundo de espectáculo desde temprana edad en la banda musical “Fresas con Crema”. Lamentablemente, Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005 luego de un paro cardíaco.

Por último su hijo menor fue Jorge “Coco” Levy de 56 años de edad, ha participado como actor en varios producciones de cine y televisión.

