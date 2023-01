El hijo de Francisca Lachapel interrumpe mientras filma anuncio -MIRA

Francisca Lachapel no puede contener la risa cada vez que su hijo Gennaro la interrumpe. Este jueves 22 de diciembre, Francisca publicó un anunció en sus redes dedicado a las fiestas navideñas.”Es la época más feliz del año”, escribió la co presentadora de Despierta América al lado del video. “Como saben, yo confío en Amazon por su variedad de productos con entrega rápida y fácil para decorar los espacios de hogar que me faltaban por llenar y más. Tú también puedes hacer magia durante toda la temporada visitando Amazon en español. ¡Etiquétenme en sus fotos de sus cosas de hogar favoritas! Y también les tengo una sorpresita al final de este reel”.

Esa sorpresita estaba vestida de pantalón negro y camiseta con dinosaurios. Así es, su angelito Gennaro no se aguantaba de las ganas de interrumpir a mami mientras filmaba anuncio. El pequeñín apareció más de una vez, y Francisca no se aguantaba la risa al ver a su pequeño pasarse frente a la cámara. “El mío está grandote y lo hace igual en cada tiktok se entra para salir”, comentó una de sus seguidoras. Otra agregó: “Genaro quería participar”.

No cabe duda que Gennaro tiene su grupo de fans dentro de los seguidores de Francisca. “¿Muñeco te escapaste de dónde?” comentó una internauta en la foto de abajo, la cual tiene más de 257 mil Likes. “Es que es hermoso. Me lo quiero comer”, comentó Karla Martínez, la co presentadora de Despierta América.

En fin, regresemos al anuncio de Francisca Lachapel. ¿Vieron el hermoso árbol de Navidad de la presentadora dominicana? Francisca decoró este año su árbol con diamantes y cristales. Las personas que decoraron su árbol publicaron el video mostrando y describiendo lo que las inspiró para decorar el árbol en plateado y color oro. “El árbol combina con sus muebles que está cerca y son lujosos”. El árbol tiene muchos diamantes, angelitos, ratoncitos y cristales.

Mientras muchos han expresado su gusto por el árbol de Francisca, Alejandra Espinoza fue criticada por su árbol de Navidad decorado con dinosaurios. Abajo puedes ver las imágenes.