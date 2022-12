A Francisca Lachapel la llaman “dramática” por cortarse el pelo y Jomari la defiende

Francisca Lachapel se armó de valentía y se cortó el pelo en vivo, este lunes 5 de diciembre. Sus compañeros le aplaudieron y hasta inspiró a la actriz Laura Flores en hacer lo mismo. Pero no todos lo vieron como inspirador sino como un “show”. “Soy yo, oh es muy dramática? Todos tenemos traumas que pasamos de niños/as pero llegar a este extremo pues nose. No es hablar mal de ella, pero creo esto no venia al caso”, dijo un usuario Gabyvc88 en las redes de Despierta América.Otro dijo: “De verdad que ridícula, tanto drama. Donde hay gente que pierde su cabello por el cáncer, y ella con ese drama sólo por buscar sonido”.

Las criticas continuaron en las redes. Pero Jomari Goyso, quien fue que con tijera en mano a cortarle el cabello a Francisca, no se quedo callado y la defendió de las “ridículas”. “En todos los estereotipos hay gente que se favorece y muchos que se perjudican”, dijo Jomari en un en-vivo en Univision. ¿Quién es la gente que se perjudica es la gente que tiene el pelo rizo”. Lo puedes ver aquí.

Jomari explica en el video que hay mujeres que se sienten rechazadas por el cabello rizo en República Dominicana. “Mucha gente, por ejemplo en la República Dominicana, que Francisca es dominicana, ha reaccionado en contra, o sea les parece dramático, les parece como un show…Y realmente el que está en la República Dominicana sabe que lo que hizo Francisca es una revolución porque es una realidad que mucha gente vive…Pues la gente que tiene el pelo rizo y por ejemplo en la República Dominicana son muchos más millones de personas con el pelo rizo que con el pelo liso, entonces las que tienen el pelo liso, que son cuatro, están revolucionadas porque les parece un show, les parece un drama. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder ese poder que tienen porque son parte del estereotipo que se beneficia de ese perjuicio…Entonces esas cuatro primas mías están histéricas, pero lo que no entienden pobrecitas es que nunca van a parar un movimiento que libera a la gente, nunca van a pararlo, así que más vale que se unan a la ola positiva y no se pongan en contra porque es hambre para el futuro, ridículas“.

Antes de salir en defensa de Francisca, Jomari le envió este mensaje: “Que orgulloso estoy de ti!! De tu lucha por superarte y pelear contra los estereotipos que discriminan muchos estilos de cabello, muchas texturas! Es mucho más fácil seguir lo que los estereotipos dicen! Alisarte el cabello y llenarlo de extensiones! Lo difícil es pelear contra los estereotipos con el fin de romperlos!! Te quiero mi Francisca”.