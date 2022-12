Francisca Lachapel se corta el pelo llorando en Despierta América

Este lunes 5 de diciembre, Francisca Lachapel hizo algo que pocos se atreven hacer en televisión. Muchos menos en vivo. “Esta es una liberación”, dijo la presentadora de Despierta América sobre lo que planeaba hacer frente a las cámaras. “Lo que quiero hacer hoy es hacer las pases con esa niña interior. Darle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella en todas sus formas. Y que Dios la mando a este mundo perfecta”.

Francisca continuó diciendo: “Ustedes me conocen desde Nuestra Belleza Latina. Saben mis circunstancias. Saben cómo yo crecí y de tantas cosas que he tenido que batallar y cambiar en mi vida. Uno de mis grandes miedos y complejos ha sido mi cabello”.

Francisca confiesa que su cabello ha sido uno de sus grandes complejos

“Yo crecí síntiendome fea. Me sentía fea por muchas razones. Yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercará a este estereotipo de belleza que podía hacerme sentir por un ratico bonita”, dijo Francisca en Despierta América. “A los 11 años le pedi a mi mamá que me regalará de cumpleaños un alizádor de cabello. Quería alisarme el cabella, quería acabar con ese cabello…yo escuchaba a muchas niñas con mi mismo pelo que tenían un cabello feo, un cabello malo. Un cabello horrible que no era aceptado”.

Pero todo esto cambio cuando nació su hijo Genaro. “Cuando nació Genaro me di cuenta que la belleza va más allá que cualquier cosa. Por lo que el día de hoy quiero hacer las pases con esa niña”, dijo Francisca con lagrimas en los ojos. “Yo quiero decirle a esa niña que es hermosa. Ella es perfecta y quiero hacer las pases con mi cabello que le hecho de todo…mientras más estirado o más aplastado que este, más bella yo me siento. Hoy me liberó. Yo quiero conocer a la Francisca que Dios envió a este mundo. Yo la quiero abrazar. Sobre todo le quiero pedir perdón por haberla llamado fea. Yo quiero pedirle perdón a esa niña bella, que pensaba que las que se parecían a ella no podían lograr nada asombroso. Por siete años estoy aquí [en Univision] compartiendo los momentos más importantes de mi vida. Yo solamente quiero que una niña que se parezca a mí, que vea que el día de hoy que ella es maravillosa”.

Francisca se corta el pelo en vivo

Francisca lo hizo al lado de Karla Martínez, Carlos Calderón, Dayanara Torres, Chef Yisus y Raúl González. Francisca invitó a Jomari Goyso para que sea él quien le corte el cabello. “Estoy muy orgulloso de ti”, dijo Jomari. “Niñas no se tienen que alisar el cabello para lograrlo”.

Francisca tomó las tijeras y con los ojos cerrados corto una parte de su cabello. Abajo puedes ver el momento emotivo frente a las cámaras. “Yo estoy a punto de hacer lo mismo por más que lucho solo no puedo con mi pelo ,solo las que tenemos el pelo como ella lo entendemos y las que critican ojalá nunca tengan que pasar por algo así ,no todas tenemos la dicha de tener un pelo bueno y manejable”, dijo una usuaria en las redes de Despierta América.