Hijo de Francisca Lachapel fue invitado a la Casa Blanca [FOTOS]

Francisca Lachapel viajó con su hijo Gennaro de Miami a Washington D.C. para formar parte de un importante evento el pasado fin de semana. “Mi familia y yo fuimos invitados a la emblemática tradición de la carrera anual de huevos de pascua en la Casa Blanca”, compartió Francisca, quien por su exitosa carrera en la TV, ella es una representante de la comunidad latina en Estados Unidos. “Me siento tan agradecida de tener la oportunidad de acumular especiales recuerdos y vivir estas únicas experiencias en la vida con mis dos personas favoritas en el mundo”.

Así es, el hijo de Francisca tuvo la oportunidad de correr y jugar alrededor de la Casa Blanca buscando huevos de pascuas. El White House Easter Egg Roll 2023 es una tradición que se lleva acabo desde 1878. “¡Que honrados nos sentimos!”, agregó Francisca en sus redes sociales.

Gennaro estuvo acompañado de su papá y mamá durante el evento donde posó junto a su mami y papi para algunas fotos. “Gennaro me sorprendió, él estaba muy emocionado. Le dio la mano a todos los muñequitos que estaban ahí”, contó Francisca en Despierta América. “Gennaro me decía, ‘quiero correr'”. Además se divirtió posando al lado de un dinosaurio, oso y un gigante lápiz. No cabe duda que Gennaro se disfrutó el evento. Francisca tuvo la oportunidad de filmar el momento en el que el presidente Biden salió de la Casa Blanca acompañado de su esposa y el conejo de Pascuas.

Adamari López asistió al mismo evento

También la presentadora Adamari López y su hija Alaïa fueron invitadas al White House Easter Egg Roll 2023. Ella fueron también a vivir la gran experiencia.



Cabe mencionar que hace unos días, Adamari López anunció su salida del matutino Hoy Día, así como de la cadena Telemundo. Desde entonces la puertorriqueña ha viajado a varios lugares. Ella viajó a México para asistir a una boda, este fin de semana la boricua y su pequeña Alaïa asistieron al White House Easter Egg Roll 2023.

Francisca mencionó a Adamari en Despierta América. La dominicana contó que ella no la vio pero su esposo Francesco si vio a la ex presentadora de Hoy Día y se saludaron. “Ella fue muy linda con el niño [Gennaro]”, dijo Francisca. Al parece trataron de tomarse una foto juntas pero no se pudo. “Me quede pendiente con esa fotografía con ella”, dijo Francisca.

Para asistir al evento de la carrera anual de huevos de la Casa Blanca, debe entrar a una lotería que usualmente empieza en marzo.