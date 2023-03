Critican a Francisca Lachapel por perder su acento dominicano

Francisca Lachapel publicó esta semana un video donde ella habla de la cantidad de peso que ha perdido desde que empezó a usar Yes You Can!. “Gracias a mi familia de Yes You Can por ir conmigo de la mano dándome las herramientas y empuje para lograr este gran cambio”, escribió al lado del video. “Si hay una luz al final del túnel. Me siento recuperada, en control. Si yo pude hacerlo! Tú también puedes!”.

Pero lo que levanto las criticas fue su forma de hablar. “Por qué será que Univisión obliga a sus empleados a cambiar su acento. Por ejemplo el acento Dominicano de Francisca dónde esta?”, comentó uno de sus seguidores. Mientras una la defiende: “Eso no es cierto! Ahí no hay ningún acento, habla correctamente! Cuanto critican y joden! Dejen vivir! Busquen oficio”.

El internauta que critica el acento de Francisca asegura que presentadores dominicanos en República Dominicana hablan correctamente sin cambiar su acento. “Hablar ‘correctamente’ no tiene q ver con los acentos. Hay varias personas de muchos países que hablan correctamente y no suenan como la gente de Univisión. Hay muchas formas del idioma Español pero tener q cambiar como uno habla pq lo perciben ‘malo’ es como decir que hay un español perfecto cuando eso es variado por regiones. Por ejemplo en la televisión Dominicana hablan bien y correctamente con su acento y no tienen q sonar Mexicanos. Para eso mismo deben buscar oficio para aprender a respetar todas las formas de hablar’, comentó el internauta.

Mientras que otro más salió a la defensa de la conductora dominicana. “Ella no tiene acento mexicano te lo aseguro, tiene un acento neutro-latino , y no creo que nadie está obligado a hablar como quieren oír los demás”. Abajo puedes ver el video que levanto las criticas del acento de Francisca.



Muchos de los seguidores de Francisca salieron a su defensa a las criticas. “No es obligar. Te mandan hacer un curso de locución para que puedas entrar a todos los hogares ,de habla hispana y puedan entenderte porque hay muchas palabras dominicana que los demás países no saben que significa es por eso”.