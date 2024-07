Gala Montes explota contra las fuertes acusaciones de su madre -VIDEOS

La actriz Gala Montes no se pudo contener después de enterarse de las fuertes acusaciones que hizo su madre contra ella. “Estoy cansada que me vean la cara”, dijo la actriz de Vivir de Amor. “Mi mamá es la culpable de que este deprimida y de que tenga ansiedad; y muchas cosas. Me molesta que en una nota de una revista, ella se está haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo“.

En una entrevista que se publicó este martes en TVNotas, la madre de Gala, Crista, asegura que dejó todo por ayudarle a la joven en su carrera, y que ahora que ésta la abandonó se vio obligada a gastar sus ahorros en poner una pequeña cafetería que apenas le da para vivir.

Resulta que la mamá de Gala fue su manager durante 18 años. Hace nueve meses atrás la actriz decidió terminar su relación de negocio. “Le dolió que ya no es mi manager pero esa es una decisión que yo tenía que tenía que tomar. Yo nunca la deje sola. Mi mamá está loca. Como no se hicieron las cosas como ella dijo, que se quería quedar con todo mi dinero…pero ya estoy cansada que me este manipulando, me este amenazando y extorsionando. Me lleva extorsionando ocho meses. Yo dije ¡se acabo! Yo ya no voy a seguir manteniendo la casa y seguir manteniendo a ti o tus operaciones. Ya no voy a seguir pagando todas las cosas porque estoy hasta aquí”.

Que fuerte declaración de Gala Montes … Yo siento que ella ya ayudó lo que tenía que ayudar a su familia… no es su responsabilidad

Tú que opinas?pic.twitter.com/OqGhTBCBU8 — Ana Maria Canseco 🕊️ (@AnaMariaCanseco) July 9, 2024

La mamá de Gala también dijo que la actriz ha sido violenta con ella sino que con compañeros del reality ‘La isla’ al que no fue invitada a la final por el productor debido a su comportamiento, reporto TVNotas.

🚨ROMPE EL SILENCIO🚨 Gala Montes le responde FUERTE a su mamá Crista y le manda un CONTUNDETE mensaje en redes.

📸: Gala Montes. pic.twitter.com/Kaog4gT1fz — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 9, 2024

Gala asegura que ella empezó a trabajar desde los 6 años y lleva 18 años de carrera. Ahora ella quiere saber donde está el dinero que ella empezó a ganar desde niña. “Mi mamá dice que yo soy una hija mala agradecida. No es cierto. Yo hago terapia y trabajo en mi persona”, expresó Gala.

Gala culpa a su mamá de haber perdido 18 años de su vida porque desde niña la puso a trabajar como actriz. “Pero ahora yo no voy a trabajar para nadie. Yo trabajo para mí”.