Gabriel Soto confirma que Irina Baeva fue infiel

Gabriel Soto asegura que Irina Baeva le fue infiel. El actor mexicano le habría confirmado al periodista Lucho Borrego, de ¡Siéntese quién pueda!, que la actriz rusa le había puesto los cuernos. “Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura y ella siempre lo ignoró. Sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días en los medios de comunicación, pero que se han mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir Aventurera, una de las razones por las cuales Irina no ha sido despedida de la obra”.

Hasta ahí pruebas de cómo Irina maltrataba a las hijas de Soto y Geraldine Bazán. “Se está diciendo que van a salir pruebas de supuestos malos tratos de Irina Baeva en contra de las hijas de Gabriel Soto, no me dice nada de eso, pero me dice que sí entraron en un conflicto cuando las mismas redes sociales le alertaron a las hijas de Gabriel sobre este cuerno que le estaría poniendo, y por eso decidió terminar porque estaba afectando la salud mental de ellas”.

Gabriel asegura que no tiene romance con Cecilia Galliano

Borrego también le preguntó sobre los rumores que andan sobre un romance con Cecilia Galliano, con quien protagoniza la obra El precio de la Fama. “[Gabriel] confirma que es una gran amiga, que ha sido un apoyo muy importante”, dijo sobre la actriz argentina y ex de Sebastian Rulli. “Sobre todo, que no la ha pasado bien físicamente él, recordemos que estuvo en el hospital recientemente, porque estos problemas de salud han sido propiciados por la situación emocional que vivió con Irina Baeva”.

Gabriel Soto niega boda con Irina Baeva

Gabriel Soto niega que se haya casado con Irina Baeva. Mientras que la actriz compartió con la revista Hola! las imágenes de su boda simbólica que tuvo con Soto. Pero Soto dice que eso fue una sesión de fotos.