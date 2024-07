Gabriel Soto termina con Irina Baeva: ¿Qué pasó?

Después de cinco años de romance, Gabriel Soto confirma que ya no está con Irina Baeva. A pesar que el comunicado dice que viene de ambos, solamente el actor mexicano de 49 años fue el único que hizo el anuncio en sus redes.”A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, anunciaron amos en sus respectivas redes sociales. “Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno”.

Al final del anuncio ambos piden respeto y discreción para ambos. “Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Atentamente; Gabriel Soto e Irina Baeva”.

Pero aunque este firmado por Irina, ella no lo ha compartido en ninguna de sus redes. La actriz ya lo dejo de seguir en sus redes pero todavía mantiene en su Instagram algunas fotos con él, hasta el momento que se publicó esta nota.

En los últimos días se rumoraba que la pareja estaba separada. Ya que Gabriel Soto no asistió al debut de Irina en la puesta en escena de “Aventurera”. La actriz rusa había dicho que Soto no podía ir porque tenía complicada su agenda. “Luego es difícil coincidir, por ejemplo, yo no he podido ver El Precio de la Fama, me encantaría poder apoyarlo y compartir con él este éxito, pero en algún momento, con un poquito más de calma, porque ve también qué locura es el día de hoy, con un poquito más de calma, seguramente vendrá ya aquí estará echándome porras y apoyándome”, dijo hace unas semanas en Ventaneando.

Aunque hace una semana aparecieron juntos en una videollamada con el Arquitecto de la Ciudad de Monterrey para un proyecto de una casa, terminando en ese momento cualquier rumor de separación. Para que hoy en día confirmen lo que ya se sospechaba.

¿Qué pasó entre Gabriel Soto e Irina Baeva?

Solo se saben rumores que Irina le encontró mensajes comprometedores en el celular de Soto. También se dice que Soto había empezado una relación con la también actriz Cecilia Galleano, con quien protagoniza El Precio de la Fama. Ellos han sido visto muy juntitos y abajo están las fotos.

Cecilia Galleano y Gabriel Soto muy felices pic.twitter.com/PAxStJUPdB — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 26, 2024

Lo cierto es que no se sabe realmente porque Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su relación. Solo el tiempo dirá si entre Soto y Galleano hay una relación.