Francisca Lachapel recibe estrella en el Paseo de la Fama de Azua

Francisca Lachapel se encuentra de celebración tras darse a conocer que fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Azua, su pueblo natal en República Dominicana. La presentadora de televisión se encuentra de visita en su país para una transmisión especial del show “Despierta América” de Univision.

Acompañada de su madre, Doña Divina, y de su esposo, el empresario Francesco Zampogna, Francisca lució un blazer completamente blanco mientras posaba muy sonriente frente a los reporteros y fanáticos que se dieron cita para la develación de su reconocimiento en Azua.

El evento en honor a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 se llevó a cabo durante horas de la noche del miércoles 15 de marzo y contó con la presencia de sus colegas y grandes amigos de Univision como lo son Raúl González y Jomari Goyso.

A través de su perfil de Instagram, Goyso le dedicó un emotivo mensaje a su gran amiga Francisca Lachapel: “MUY ORGULLOSO DE TI. Ser profeta en tu tierra es el reto más duro de conseguir. FELICIDADES. ¡Lo hiciste! Love u”.

Personalidades de Univision como Satcha Pretto y Carolina Sarassa le expresaron sus felicitaciones a Francisca mediante una publicación en el perfil oficial de Despierta América en Instagram: “¡Bravísimo mi Francisca! Súper orgullosa de ti”, “¡Felicidades amiga!”.

Algunos televidentes del show matutino de Univision cuestionaron el reconocimiento que recibió la estrella dominicana: “Antes recibir una estrella era para grandes artistas mundiales, ahora a cualquiera hija de vecina se las dan. Lo más seguro es que la compró”, “Estoy sorprendida, díganme qué ha hecho ella, solo ridiculeces en el programa al igual que Raúl. Es que ya no tienen contenido y no saben que inventar”, “Qué susto, pensé que era en Hollywood. Uff, qué descanso”, “Ahora las regalan, antes era por tener una gran trayectoria, años de trabajo”, “La estrella se compra porque esa no tiene talento”.

Francisca Lachapel, Jomari Goyso y Raúl González recientemente viajaron a República Dominicana para transmitir completamente en vivo para el show “Despierta América” de Univision desde las calles de Santo Domingo y Azua, el pueblo que vio nacer a Lachapel.

Durante su asignación especial de Univision, Francisca se ha sumergido en sus raíces dominicanas y ha realizado pases completamente en vivo para “Despierta América” con personalidades dominicanas como Manny Ruiz, quien fue el encargado de acompañarla a sorprender a unas niñas en una escuela que brinda asistencia educativa a pequeñas de bajos recursos en Santo Domingo.

Francisca con Manny Cruz en un hogar para niñas necesitadas | Despierta América | Hoy | 15 de marzo Este 15 de marzo en Despierta América, Francisca estuvo en vivo desde República Dominicana y compartió, al lado de Manny Cruz, tiempo con las niñas de una casa hogar. Además, Alan Tacher reveló por qué no se quita su anillo de casado, Jessi Rodríguez recordó cuando Karla preparó tortas ahogadas, y descubrimos los segundos nombres… 2023-03-15T20:13:02Z

La visita de Francisca Lachapel a República Dominicana es doblemente especial porque viajó en compañía de su esposo Francesco Zampogna y de su primogénito, Gennaro Antonino. Padre e hijo han estado felizmente apoyando a la estrella de 33 años mientras ella disfruta del cariño y admiración de sus fanáticos dominicanos.

Los productores del show “Despierta América” de Univision sorprendieron a los televidentes al transmitir un reportaje del pueblo de Azua que fue presentado por Doña Divina, madre de Lachapel.

Dejando atrás su timidez frente a las cámaras televisivas, la progenitora de Francisca se mostró muy orgullosa y como toda una presentadora profesional al conducir el reportaje que mostraba lo que hace de Azua un pueblo especial en República Dominicana.