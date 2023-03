Cher presenta públicamente a su nuevo novio: ¿Quién es Alexander “AE” Edwards?

Cher, jueza invitada de la temporada 17 de “Dancing With the Stars”, ha hecho oficialmente el debut en una alfombra roja con su nuevo romance. La cantante de “Believe” fue vista con su novio Alexander “AE” Edwards en el desfile de moda Otoño-Invierno 2023 de Versace que se llevó a cabo en Los Ángeles durante el pasado 9 de marzo de 2023.

Cher, de 76 años, y Edwards, de 36, posaron para fotos e incluso compartieron algunos besos mientras los fotógrafos tomaban fotografías en la alfombra roja. Cher eligió un conjunto azul eléctrico para la noche, luciendo un par de leggings junto con un top estilo corsé y un par de botas gruesas en un tono a juego. La cantante agregó una chaqueta estilo motociclista completa con tachuelas para complementar el look. En comparación, el look de Edwards era más tenue ya que optó por un look totalmente negro de pies a cabeza.

Cher y Edwards se conocieron en la Semana de la Moda de París en septiembre de 2022, según la revista People.

Esto es lo que necesitas saber:

Se dice que Cher y Alexander ‘AE’ Edwards están ‘muy enamorados’

Cher, quien anteriormente estuvo casada con Sonny Bono (1964-1975) y luego con Greg Allman (1975-1979), no había hecho público un romance en muchos años. A pesar de que aparentemente intentaron mantener las cosas en un nivel bajo perfil durante al menos un tiempo, Cher y Edwards ya no son tímidos cuando se trata de su amor.

“Ellos están muy enamorados”, dijo una fuente a la revista People en febrero de 2023. En ese momento, la pareja fue vista en una fiesta previa a los Grammy. “Ellos se tomaron de la mano toda la noche, eran muy cariñosos y se besaban a menudo. No están hablando de matrimonio ni nada por el estilo, pero son exclusivos y serios”, agregó la fuente.

El Día de Navidad de 2022, Cher generó rumores de compromiso cuando compartió una foto de un anillo de diamantes en forma de pera en su perfil en Twitter. “No hay palabras”, escribió en la instantánea, agregando el nombre de su novio.

Aproximadamente un mes después, Cher apareció para confirmar que ella y Edwards están comprometidos. El 19 de enero de 2023, los paparazzi se encontraron con la pareja y le preguntaron a Cher cómo iba el compromiso.

“Va bien, va bien”, respondió ella. El video de la interacción fue publicado por TMZ.

En varias fotos del desfile de Versace, Cher parecía estar usando el anillo de diamantes, aunque estaba en su dedo medio.

Cher ha defendido su romance con Alexander ‘AE’ Edwards

Edwards es un ejecutivo musical que anteriormente estuvo saliendo con Amber Rose. Los dos tienen un hijo juntos. Aunque él y Cher tienen una diferencia de edad considerable, la cantante de “Turn Back Time” ha defendido su decisión de buscar un chico más joven.

“Si no hubiera conocido a hombres más jóvenes en mi vida, nunca habría tenido una cita porque a los hombres mayores simplemente no les caía bien”, dijo Cher en “The Kelly Clarkson Show” en diciembre de 2022. Ella salió con Tom Cruise, Richie Sambora y Jon Bon Jovi, todos los cuales eran más jóvenes que ella.

“He tenido un par de novios que rondaban mi edad, pero simplemente no les caía bien por alguna razón. Tal vez a los hombres más jóvenes no les importe si eres divertida o escandalosa, o si quieres hacer cosas estúpidas y si tienes una personalidad fuerte. No voy a renunciar a mi personalidad por nadie”, le dijo la cantante a Clarkson.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.