Anne Heche no fue mencionada en el segmento “In Memoriam” en pantalla durante la ceremonia número 95 de los Premios de la Academia, para gran decepción de sus fanáticos. Heche murió en agosto de 2022 a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico en California. La exparticipante de “Dancing With the Stars” tenía 53 años y dejó dos hijos, Homer Laffoon y Atlas Heche Tupper.

La ceremonia de los Óscar se llevó a cabo el 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y si bien honró las películas de 2022, en un segmento cerca del final de la transmisión en vivo, decenas de actores, productores y ejecutivos que fallecieron ese año también fueron homenajeados.

Pero cuando el nombre y la foto de Heche no aparecieron en la pantalla, los fanáticos molestos publicaron en redes sociales para protestar por el desaire.

Lenny Kravitz actuó durante el homenaje “In Memoriam” de los Óscar

Play

Video Video related to anne heche fue excluida de los premios Óscar 2023: ¿qué sucedió con la actriz? 2023-03-14T11:11:41-04:00

El segmento “In Memoriam” fue presentado por el actor John Travolta, quien se quebró al recordar a aquellos que “dedicaron sus vidas a su oficio tanto delante como detrás de la cámara”.

“Ellos tocaron nuestros corazones, nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos a los que siempre permaneceremos irremediablemente dedicados”, dijo el actor mientras comenzaba a llorar. La referencia “desesperadamente dedicado” de Travolta fue a su coprotagonista de “Grease” y jueza invitada de DWTS, Olivia Newton John, quien murió en agosto de 2022 después de una larga batalla contra el cáncer de mama. La amiga cercana de Travolta, Kirstie Alley, también alumna de DWTS, también apareció en el tributo. Alley murió en diciembre de 2022 a los 71 años luego de una breve enfermedad.

Durante el tributo a los Óscar, Lenny Kravitz interpretó la canción “Calling All Angels” mientras en la pantalla aparecían fotos de los últimos íconos del entretenimiento. Algunos de los actores presentados en el tributo incluyeron a Raquel Welch, James Caan, Angela Lansbury y Ray Liotta.

Los fanáticos reaccionaron a las celebridades que fueron excluidas del homenaje

Si bien muchas celebridades se presentaron en el tributo, las estrellas que faltaron notablemente incluyeron a Heche, Tom Sizemore, Paul Sorvino, Leslie Jordan y Charbli Dean, de acuerdo con People.

La carrera cinematográfica de Heche incluyó papeles en películas populares como “Donnie Brasco”, “Return to Paradise” y “Six Days, Seven Nights”. Los fanáticos reaccionaron a la omisión de la actriz en las redes sociales.

“Estoy furioso porque dejaron fuera a Anne Heche. Ella tenía problemas, pero era una maldit* ESTRELLA de cine y no merecía el desaire”, tuiteó un fan.

“Como fan de Anne Heche, estoy realmente decepcionada de que no haya sido incluida en el montaje In Memoriam de los Óscar. Era una actriz increíblemente talentosa y subestimada”, escribió otro fanático.

“Anne Heche sin duda merecía una mención”, estuvo de acuerdo otro fanático.

Si bien su foto no apareció durante la transmisión de los Oscar, Heche se incluyó en la galería conmemorativa de los Óscar que fue publicada de manera online.

Los productores de espectáculos de premios reciben regularmente reacciones violentas por las estrellas que faltan en los tributos de In Memoriam. El presentador de los Óscar, Jimmy Kimmel, incluso se burló de las críticas esperadas. Durante el programa, él hizo referencia al actor recientemente fallecido, Robert Blake, cuya carrera como actor abarcó más de cinco décadas e incluyó un papel destacado en la película de 1967 “A sangre fría”.

El actor, que fue acusado y luego absuelto por la muerte en 2001 de su esposa, Bonny Lee Bakley, murió el 9 de marzo, solo tres días antes de la ceremonia de los Óscar, según Entertainment Weekly.

“Ahora es el momento de la parte interactiva del programa. Todos, por favor saquen sus teléfonos, es hora de votar”, bromeó Kimmel antes del segmento solemne. “Si crees que Robert Blake debería ser parte del montaje de In Memoriam, envía un mensaje de texto con el mensaje ‘Dame un Blake’ al número que aparece en la pantalla”.

Blake no apareció en el segmento In Memoriam.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.