El susto de Francisca Lachapel antes de la boda de Maity Interiano

Francisca Lachapel pasó un gran susto horas antes de la boda de su compañera Maity Interiano. Resulta que el sábado 23 de septiembre, Maity se casó con Anuar Zidan en Cuernavaca, México. La presentadora dominicana estaba entre los 300 invitados a la boda.

Francisca estaba muy entusiasmada de asistir a la boda pero horas antes paso un gran susto cuando se estaba alistado para la ceremonia. La pancita de embarazo de la presentadora había crecido y temía que el vestido elegido no le iba a cerrar.

“¡No creo que me vaya a servir el vestido! Me lo voy a probar ahora pero me veo la panza más grande, y yo lo compré hace unos 8 ó 7 días. No pensé que la panza me iba a crecer tanto, entonces, voy a ver si me cierra la cremallera, deséenme suerte, por favor”, explicó antes de intentarlo. Abajo puede ver el momento. Donde también después saco de dudas a sus fans cuando anunció: “Si pude ponerme el vestido”.

Play

Francisca logró lucir el vestido que había elegido para la boda de su compañera. Además se la vio espectacular. El vestido floreado con una apertura en la pierna la hizo ver hermosa. “Lindo tu vestido Francisca, te quedan lindos los colores y Maity Interiano hermosa con su vestido, peinado y maquillaje, le deseo toda la felicidad que se merece”, comentó una de sus seguidoras.

Arriba puede ver la foto de Francisca junto a Maity, en su boda.

Por otro lado, en la boda de Maity se vieron los espectaculares looks de las celebridades invitadas. Aparte de Francisca, también estuvieron Pamela Silva, Karina Banda, Satcha Pretto y otras más lucieron deslumbrantes con sus ‘outfits’. Hubo quien prefirió usar vestido floreado y hasta una más fue de blanco, aparte de la novia.