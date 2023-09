Francisca Lachapel revela sus errores de madre primeriza

La presentadora Francisca Lachapel se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. En una reciente entrevista habló de los errores que cometió cuando debuto como mamá con Gennaro. Por lo que ahora esos errores definitivamente no cometerá cuando nazca su segundo hijo. “Las novatadas que no voy a cometer es no comprar tantas cosas. Con el primero uno compra de todo”, contó Francisca. “Compra tanta ropa y al final [no la usan]. Todavía yo tengo ropa de Gennaro con etiquetas porque ni tan si quiera me dio tiempo usarlo porque los bebés crecen tan rápido. La verdad no hay necesidad porque en realidad ellos no necesitan tantas cosas materiales cuando llegan a este mundo”.

Ahora que ya tiene más experiencia, la conductora de Despierta América está convencida de que los bebés “no necesitan” tantas cosas materiales y es mejor darles cariño. “Ellos necesitan que los apapachen la mamá. Necesitan su lechita, que le cambies el pañal y que lo pongas a dormir”, dijo

Francisca asegura que se ahorrará dinero al no hacer tantas fiestas para el pequeño.

Todo esto por la experiencia que vivió con Gennaro. Ya que le compró tantas cosas y solo uso la mitad, y la otra la regalo.

Lo que si hará con su nuevo bebé es contemplarlo mucho y darle amor y no llenarlo e tantas cosas materiales. Ya que no es necesario de gastar dinero.

Por otro lado, hasta ahora no se sabe el sexo del segundo bebé que espera Francisca. Lo que si sabe es que su mamá desea tener una nieta.