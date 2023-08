Francisca Lachapel responde: ¿Por qué ocultar el embarazo?

Francisca Lachapel se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. Apenas el pasado 11 de agosto confirmó su embarazo frente a las cámaras de Despierta América. Desde entonces ha recibido constantemente una pregunta, por lo que decidió responder en sus redes

Uno de sus seguidores le preguntó el ¿Por qué siempre la gente de la TV oculta que está embarazada?.

Francisca contestó lo siguiente:

“Quise hacer este video para responder y aclarar por qué de manera personal me guardé la gran noticia de que estaba esperando mi segundo bebé”.

“Yo no he ocultado o escondido, todo lo contrario, en cuanto me entero mi primera reacción es contarlo a toda la gente que quiero y amo, que Dios me dio la oportunidad de crear vida porque un embarazo es un milagro…Yo tengo la tradición, yo soy dominicana… En mi pueblo, muchas amigas mías, mucha gente latina que yo conozco se espera el tiempo prudente para compartir el embarazo. ¿Cuál es el tiempo prudente? Son tres meses. Hay que esperar esas semanas que son críticas para luego compartir la noticia de que estás embarazada porque, Dios guarde y proteja, pero la realidad es que muchas mujeres pierden los embarazos antes de los tres meses. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No es que uno este manifestando que quiere que le pase o que uno tiene ese miedo sino es que son las semanas prudentes y que es lo que un doctor te dice que debes de esperar para dar la noticia”.

“Es la creencia con la que yo nací y que mi mamá me aconsejado…lo hice con Gennaro, me epsere 14 semanas antes de decir que estaba embarazada. Ahora lo estoy haciendo con este nuevo embarazo. Decidí esperar las semanas prudentes para luego compartirlo. De verdad sería fantástico vivir sin este tipo de creencias porque creo que es algo muy personal. Primero es muy incomodo, bueno en mi caso porque te tienes que tapar aquí y allá para evitar las preguntas ‘¿estás embarazada?’ porque yo no quiero mentir y después te ven con la panzota”.

“Uno simplemente se cuida, ora mucho y le pide a Dios que todo transcurra y pase bien con ese pequeño milagro que han puesto en tu pancita. No se trata de ocultar ni de la gente de televisión, no es un misterio ni un enganche para las redes. No es nada de eso, simplemente muchas mujeres decidimos esperar a que nos den el ok para compartir que estamos esperando la bendición”,