Francisca Lachapel explicó el difícil proceso que paso para cortarse el cabello

Más de uno se sorprendió cuando vio que Francisca Lachapel se cortó el cabello cuando estaba en vivo en Despierta América. El conmovedor momento fue hace unos cinco meses atrás. Desde entonces la co presentadora del matutino de Univision ha mantenido su cabello natural sin pasarse una plancha y sin usar pelucas.

Francisca siempre se mantienen conectada en las redes interactuando con sus seguidores. Esta semana hizo un live donde ella contesta preguntas de los internautas. La persona le pregunto sobre cómo fue su proceso para decidir cortar su cabello. “¿Qué tiempo duraste para darte el corte y pasar solo a rizo?”, le preguntó. A lo que Lachapel le contestó: “Mira, es largo el cuento. Yo empecé desde que salí embarazada. No me volví a tocar el cabello porque bueno, no me podía hacer ese proceso químico estando embarazada. Después dije: ‘me lo voy a dejar así y me lo voy a cortar’”.

Según contó la presentadora de Despierta América, lo quería hacer desde mucho tiempo atrás, pero por el miedo no lo hacia. “Hacía mucho tiempo que tenía en la cabeza dejar mi pelo natural y cortarlo, pero la verdad me daba miedo o por alguna otra razón nunca podía hacerlo”, confesó Lachapel. Así es, Lachapel siempre tomaba la decisión de cortarse el cabello pero se arrepentía. “Cuando me embaracé dije: ‘esta es mi oportunidad’, pero luego vino la boda y como que, me eché para atrás y me volví a hacer la queratina en mayo”, contó la dominicana de 34 años.

Pero antes de que se cortará el cabello frente a las cámaras. Francisca había tomado la decisión seis meses antes. Ella tomó la decisión en 2022. Ella se propuso a no tocarse el cabello y se lo dejo crecer por unos seis meses antes de que se lo cortará en vivo en Despierta América. “No fue tan largo el proceso, como unos siete u ocho meses, creo, si no me equivoco. Cuando por fin me lo dejé, me lo dejé, me lo dejé, sin hacerme queratina ni nada… Después me lo corté y ya, mira mi cabello cómo va”, confesó Lachapel.

En todo este proceso de dejar su cabello natural, Lachapel ha sido fuertemente criticada por algunos internautas. Pero ella les deja bien claro: “Ha sido la mejor decisión que he tomado”.