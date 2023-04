Critican el cabello de Francisca Lachapel en los Latin AMAs

Francisca Lachapel llegó a los premios Latin AMAs con trenzas. Las cuales no pasaron por desapercibidas. La presentadora de Despierta América compartió en redes su look y las opiniones comenzaron a llover. Muchos aplaudieron que Francisca se arriesgara y decidiera trenzarse para mostrar lo arriesgada. Pero también llegaron las criticas. “Ya que no te importa usar extensiones…no todo lo natural es lo mejor para ti. Tu pelo natural te quita belleza”, comentó una de sus seguidoras. Otra agregó: “Perfectamente de acuerdo contigo, lo que pienso es que ese afro no es su estilo, quizás otro tipo de corte, ay no sé, se que todo es un proceso, pero es que ella se ve tan hermosa como su pelo largo, en fin!, es su vida”.

Mientras otra salió a su defensa. “Pero señores no entiendo ella solo esta usando unas extenciones de pelo afro osea ese peinado es para pelo afro”, respondió una de las seguidoras a las criticas. “[Ella] está variando un peinado con su tipo de pelo natural, es igual al que tiene pelo lacio que de vez en cuando se pone extenciones para variar y no significa que no este a gusto con su pelo😒 mas empatia por favor a la hora de emitir un comentario , porque no resaltan que luce hermosa y el peinado le da el toque único al vestido”.

Las trenzas de Francisca Lachapel son obra de Roxy Bell Alcantara.

Francisca Lachapel se cortó su cabello en vivo el 5 de diciembre de 2022

El 5 de diciembre, Francisca Lachapel hizo algo que pocos se atreven hacer en televisión. Muchos menos en vivo. “Esta es una liberación”, dijo la presentadora de Despierta América sobre lo que planeaba hacer frente a las cámaras. “Lo que quiero hacer hoy es hacer las pases con esa niña interior. Darle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella en todas sus formas. Y que Dios la mando a este mundo perfecta…Ustedes me conocen desde Nuestra Belleza Latina. Saben mis circunstancias. Saben cómo yo crecí y de tantas cosas que he tenido que batallar y cambiar en mi vida. Uno de mis grandes miedos y complejos ha sido mi cabello”.

“Yo crecí sintiendome fea. Me sentía fea por muchas razones. Yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercará a este estereotipo de belleza que podía hacerme sentir por un ratico bonita. A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalará de cumpleaños un alizador de cabello. Quería alisarme el cabella, quería acabar con ese cabello…yo escuchaba a muchas niñas con mi mismo pelo que tenían un cabello feo, un cabello malo. Un cabello horrible que no era aceptado”.

Pero todo esto cambio cuando nació su hijo Genaro. “Cuando nació Genaro me di cuenta que la belleza va más allá que cualquier cosa. Por lo que el día de hoy quiero hacer las pases con esa niña”, dijo Francisca con lagrimas en los ojos. “Yo quiero decirle a esa niña que es hermosa. Ella es perfecta y quiero hacer las pases con mi cabello que le hecho de todo…mientras más estirado o más aplastado que este, más bella yo me siento. Hoy me liberó. Yo quiero conocer a la Francisca que Dios envió a este mundo. Yo la quiero abrazar. Sobre todo le quiero pedir perdón por haberla llamado fea. Yo quiero pedirle perdón a esa niña bella, que pensaba que las que se parecían a ella no podían lograr nada asombroso. Por siete años estoy aquí [en Univision] compartiendo los momentos más importantes de mi vida. Yo solamente quiero que una niña que se parezca a mí, que vea que el día de hoy que ella es maravillosa”.