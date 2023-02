¿Francisca Lachapel abandona el show Despierta América?

Francisca Lachapel se encuentra en el ojo del huracán después de que varios medios de comunicación aseguraron que ella sería el siguiente talento en abandonar el show “Despierta América” de Univision. En medio de la noticia que se ha corrido como pólvora, la presentadora dominicana decidió pronunciarse al respecto.

A través de su perfil de Instagram, Francisca aclaró que ella no ha sido notificada de su posible salida del matutino de Univision y aseguró que espera continuar frente a la conducción del show televisivo por muchos años más.

“Sí, me han mandado esa noticia mucho. Que yo sepa no, ahí sigo y espero que por mucho tiempo más. No todo lo que anda rodando en internet es cierto. Hay que tener cuidado”, dijo la ganadora de Nuestra Belleza Latina al responder la interrogante de un fanático sobre su posible salida de ‘Despierta América’.

Francisca Lachapel se ha desempeñado como conductora de “Despierta América” desde el año 2015, esto tras haber sido coronada como la ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina en su edición de ese mismo año.

Lachapel fue la primera mujer dominicana en ganar una de las ediciones de Nuestra Belleza Latina. En ese momento, la modelo y conductora de televisión fue premiada con un automóvil Kia Soul y un contrato de exclusiva por un año con Univision.

Antes de incursionar en la industria del entretenimiento, Francisca tenía la intención de cursar estudios de enfermería. Sin embargo, su destino la llevó a los Estados Unidos a la corta edad de 20 años para aventurarse en una nueva aventura lejos de su natal pueblo de Azua en República Dominicana.

Los rumores de la posible salida de Francisca Lachapel de “Despierta América” llegan después de que el conductor de televisión mexicano Carlos Calderón fue despedido del show televisivo a inicios del mes de enero del presente año.

Calderón era uno de los talentos principales del matutino de Univision y había trabajado para la cadena televisiva por al menos 15 años. Sin embargo, eso no fue una excepción para que fuera despedido en medio de las reestructuraciones de la directiva de Univision.

“Despierta América” ha vivido grandes cambios durante los últimos meses, uno de los más significativos fue la cancelación de la edición “Despierta América: En Domingo”, cuya transmisión era conducida por María Antonieta Collins, Raúl González y Jackie Guerrido.

Francisca es uno de los rostros más queridos del show “Despierta América”. Desde que incursionó en el show televisivo, la estrella dominicana se ha ganado el cariño y la admiración de miles de hogares hispanos en los Estados Unidos.

Lachapel ha materializado una carrera llena de éxitos gracias a la experiencia que ha ido forjando en los medios de comunicación por su participación en el show matutino de Univision.

En la actualidad, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 ha incursionado en la industria de la actuación y en reiteradas ocasiones ha dicho que le encantaría participar en una telenovela con un papel de peso y larga duración.

A la par de su faceta profesional, Francisca se encuentra felizmente casada con el empresario italo-americano Francesco Zampogna y la pareja son padres de un hijo en común: Gennaro Zampogna, nacido en julio de 2021.