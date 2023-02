Despierta América bate un nuevo récord: ¿De qué se trata?

Despierta América es uno de los programas matutinos preferidos por la comunidad hispana y el magazine televisivo cuenta con entrevistas, informaciones, debates, música, y los más preparados animadores que engalana las mañanas de Univisión es por eso que la denominada la casita más feliz de la televisión hispana tiene más motivos para celebrar.

La productora ejecutiva del programa, Luz María Doria, fue reconocida por su trabajo y es por eso celebran un nuevo triunfo al situar al matutino en uno de los programas más vistos y aplaudidos de la televisión en los Estados Unidos. El show de Univisión que ha estado por más de 25 años al aire sigue sumando retos debido a un gran reconocimiento que hizo la revista Billboard.

Despierta América el matutino más visto de la televisión hispana

Despierta América ha logrado batir récord en audiencia y así lo reseñó la revista al convertirse en el espacio televisivo más visto por las mañanas con una media de 8.8 millones de espectadores cada mes en la temporada 2021-22, y lo más resaltantes de estas cifras que el programa logró ampliar la variedad en lo que a sus edades se refiere.

Reacciones al look de Francisca en Premio Lo Nuestro | Despierta América | Hoy | 24 de febrero Este 24 de febrero en Despierta América, la dominicana causó impacto con el look que llevó a la gala de Premio Lo Nuestro 2023 y los comentarios no se hicieron esperar. Además, comparan a Jomari con Chaparro Chuacheneger, Jessi contó las travesuras de Alan y él reveló su truco para conocer famosos en las alfombras… 2023-02-24T22:48:36Z

El programa Despierta América ha alcanzado sus picos más altos en la audiencia entre 18-49 años y 25-54, debido al amplio contenido que ofrece el programa que va dirigido a todas las edades asimismo Billboard reconoce a su directora ejecutiva, Luz María Doria por todos los logros y empeño del que programa sea una plataforma para los nuevos talentos emergentes. “Despierta América ha abierto las puertas de nuevos artistas de la música que hoy están entre los más grandes, por ejemplo, Maluma, Karol G, Shakira, J Balvin y Bad Bunny”, comentó Doria además de ser reconocida por la revista Billboard por ser una de las mujeres que más apuesta por la música en sus contenidos.

Luz María Doria directora ejecutiva de Despierta América es reconocida por su fuerte trabajo en el matutino

Despierta América es el programa matutino más visto de la televisión hispana además de contar con un excelente staff de animadores que son reconocidos en las redes sociales por su impecable trabajo, es por eso que de lunes a viernes 7A/6C llega a todos los hogares hispanos la más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento incluyendo chisme, concursos, dinámicas e invitados de lujos que engalanan el programa y de esa manera se convierte en uno de los programas con mas vigencia y audiencia en la televisión en español.