Danilo Carrera ha regalado departamentos a femeninas

Danilo Carrera es todo un galán. No solamente en las novelas sino en la vida real porque cuando se enamora las trata como unas reinas. El actor ecuatoriano acaba de confesar que es chapado a la antigua cuando se trata de cortejar a las mujeres. Pero al parecer también abre mucho su bolsillo cuando les quiere dar algún regalo. Ya que a Danilo le gusta dar regalos costosos.

Danilo reveló en entrevista que, a diferencia de muchos hombres que conoce, él ha procurado conservar valores de antaño a la hora de sostener un romance, pues es lo que le ha inculcado su madre desde que era niño.

En un pequeño encuentro con la prensa, el actor de 34 años confesó que, aunque por el momento se encuentra soltero por estar cuidando a doña Elsita por el cáncer que padece, todas las parejas que ha tenido han disfrutado de su total atención. “Estoy contento con mis responsabilidades. Si quieren verlo así soy un hombre que está chapado a la antigua. Soy de cuidar a las mujeres, de pagar la cuenta, de abrir la puerta y de ser caballeroso. Así me crió mi mamá y no lo puedo cambiar”, dijo Danilo a los medios.

También compartió que es un hombre detallista. Pero eso le ha traído problemas con su hermano, quien lleva sus finanzas, y ya le ha reclamado por “gastarse su dinero en regalar lujos como departamentos o joyas excesivamente costosas”. “Soy una persona generosa; si he regalado departamentos antes, imagínense un anillo. Leopoldo, mi hermano el que me lleva las finanzas, [me dice] ‘Danilo cuida tu dinero’. Ese soy yo, soy generoso. Creo qué hay cosas más importantes”, advirtió Carrillo a los medios de comunicación. “Al final del día, eso fue porque quieres cuidar a una persona que te dedicó mucho tiempo y quieres que tenga un techo para el resto de tu vida. La gente y mi familia me lo criticó mucho; al contrario, para mí es algo de lo que me enorgullezco”.

Por ahora el actor ecuatoriano se encuentra en Miami con su familia, y solamente realiza proyectos que no le quiten mucho tiempo para continuar al cuidad de su mamá. “Mi prioridad ahorita no es casarme ni tener una pareja, es mi mamá, estar con mi familia”, concluyó.