¿Cuántos años tiene Danilo Carrera?

El actor ecuatoriano Danilo Carrera se ha convertido en uno de los galanes favoritos de las telenovelas. Danilo debutó como actor a sus 23 años en las series Relaciones Peligrosas. Desde entonces se ha mantenido trabajando en varias producciones. Pero no fue hasta el 2016 cuando debutó en Sin Rastro. “No me esperaba que llegara tan rápido, hablaba con Fernando Colunga y me decía: ‘después de ser mi antagonista, no puedes aceptar nada que no sea un protagónico’, y yo le decía: ‘déjame ver porque no me veo en el perfil de protagonista, estoy muy chavito’, pero llegó y lo agradezco”, indicó el actor ecuatoriano en ese entonces cuando fue el villano en Pasión y Poder.

Este 2023, Danilo protagoniza al lado de una de las grandes actrices de novelas, Angelique Boyer, la novela El Amor Invencible.

Cabe mencionar que Danilo, a sus 34 años, anunció este año de su retiro de las novelas para estar junto a su mamá quien padece de cáncer.

Lo que tienes que saber:

1. Danilo Carrera jugó fútbol en Ecuador

Cuando vivía en su país natal, Carrera jugaba fútbol para la sub-18 del Club Sport Emelec, equipo con el que quedó campeón nacional; y de la sub-20 de Barcelona Sporting Club, según reportó El Universo. “Jugaba fútbol -ese era mi gran anhelo y proyección-, pero a la par me dedicaba a otras actividades como el modelado.”

2. Danilo Carrera fue descubierto cuando viajaba en un avión

Carrera se encontraba viajando para Colombia por asuntos de trabajo cuando un hombre se le acerco para decirle que tenía las cualidades para trabajar en TV. En entrevista con <em>El Verdadero, el presentador y actor contó que “En uno de mis tantos viajes de trabajo conocí a mi mánager, Carlos Collazos, quien con su propuesta cambió mi vida. Carlos estaba junto a dos actores en el mismo avión que se dirigía a Colombia. Al verme se acercó y me dijo que yo poseía los atributos físicos para estar en la televisión. Como lo vi junto a dos personajes de pantalla lo tomé en serio y acepté. Al poco tiempo ya hacía un casting en Telemundo.” ¿Y el fútbol? “Intenté cubrir las dos actividades, pero la actuación me demandó mucho tiempo y me tocó elegir entre ambas opciones y escogí la televisión, porque no podía rechazar una oportunidad en una cadena tan grande como formar parte de Telemundo.”

3. Danilo Carrera actuó en la telenovela ‘Grachi’

Carrera se lanzó al estrellato tras tomar el rol de Álex en la segunda y tercera temporada de la telenovela juvenil Grachi, que transmitía por Nickelodeon Latinoamérica.

4. Danilo Carrera tenía planes de estudiar marketing y publicidad

Después de graduarse del colegio, Carrera viajo a los Estados Unidos para estudiar Marketing y Publicidad pero el destino le tenia otro plan. Una vez en Orlando, le llegaron ofertas de trabajo en televisión. “En Ecuador nunca trabajé en televisión, aunque siempre me lo ofrecieron y siempre dije que no,” comentó Carrera a <em>El Verdadero.

5. Danilo Carrera nació el 17 de enero de 1989

Carrera nació el 17 de enero de 1989 en Guayaquil, Ecuador. Danilo es hijo de Xavier Carrera y de la exreina de belleza de Ecuador, Elsa Huerta (Reina de Guayaquil en 1983), el actor ecuatoriano es el mayor de cinco hermanos: Leopoldo, Xavier, Felipe y Juan Carrera Huerta.

Desde pequeño notó que tenía potencial no solo en el fútbol -fue jugador de la sub-18 del Club Sport Emelec y de la sub-20 de Barcelona Sporting Club-), sino también en el ámbito artístico, en el que ha recibido propuestas para actuar desde pequeño.