¿Cuántos hijos tiene Adal Ramones?

El presentador Adal Ramones siempre soñó con tener hijos. El presentador de “Mi famoso y yo” volvió a convertirse en padre este 18 de mayo a sus 61 años. “Viva la familia siempre”, escribió Adal en sus redes presentando a su bebé recién nacido junto a su esposa Karla de la Cuesta.

El presentador mexicano fue duramente criticado a finales del 2022, cuando anunció la llegada de su cuarto hijo a sus 61 años de edad. Algunos internautas lo llamaron “abuelo”. Pero este se defendió cuando le preguntaron sobre las criticas en el programa TV Azteca. “Imagínate que yo vaya y le toque a alguien: ‘Oiga, descubrí que usted me escribió y me dijo que por qué a mi edad, que ya era nieto’, a usted que carajos le importa”, dijo Adal. “Imagínate que yo fuera a la casa de cada uno de ellos a decirles. Te lo digo honestamente, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada, entonces eso no me afecta”.

A Adal solo le importa su familia y pasarla bien con sus cuatro hijos. Antes del nacimiento de su cuarto hijo Cayetano, este 18 de mayo, Adal le dedico unas tiernas palabras a sus hijos en sus redes.

Mis tres hijos han llegado a llenarme huecos del alma, espacios vacíos que solo ellos podrían ocupar. Desde chico soñaba con ser padre, imaginaba darles mucho amor y llenarlos de besos… Que delicia tener pequeños humanos que me alegran el alma. Cada uno de ellos me da una cátedra para crecer en amor, paciencia y tolerancia… Cuanto que aprender de mis regalos de vida. Ahora que viene otr@ hij@, mi corazón explota de emoción… que bendición tan grande, tan hermosa. Mi Cristobal OTRO gran regalo de Dios para mí. Atravesar esta vida, que en mis creencias es una sola, e ir de la mano con ellos por el tiempo que sea. Agradeceré cada instante de convivencia y enseñanza pura, buena, limpia y noble”.

Adal Ramones a procreado cuatro hijos con dos mujeres

El comediante estuvo casado primero con Gabriela Valencia por 19 años. Ellos se casaron en 1998 y se separaron en 2013. Oficialmente quedaron divorciados en 2017. Juntos procrearon dos hijos Paola y Diego Ramones. La hija mayor de Adal, Paola, tiene 21 años y se graduó de cine y artes fílmicas en Los Angeles, California. Ella ya ha dirigido su primera cinta titulada Renacer, en la cual Adal es el protagonista.

El segundo hijo de Adal, Gabriel, nació en 2010. El chico cumplirá 13 años este 2023. Adal siempre ha trata de compartir con todos sus hijos a pesar que siempre tiene su agenda llena. “Mi gente más cercana sabe que me parto en 10 para poder cumplir con mis hijos, pues siempre han sido mi motor más importante. Hoy viajo a Costa Rica con mi príncipe a disfrutar de amigos y fútbol. De ahí a la playa otros días para estar el y yo solos. Se necesita una gran mujer para que te aliente a pasar días solo con cada uno de tus hijos; gracias a mi amada @kadelamora porque siempre está ayudándome a mantener la balanza de mi vida. No vivo para trabajar, eso lo harán otros… yo vivo para ser feliz y disfrutar de mi vida. Trabajo hay y solo basta escoger lo que valga la pena hacer o lo que te haga feliz”, escribió en sus redes. Abajo esta la foto con su hijo camino a Costa Rica en 2022.

Tras su divorcio de su primera esposa, Adal se volvió a casar en 2017. El presentador se casó con Karla de la Mora, con quien tiene ahora dos hijos.

El tercer hijo de Adal, Cristóbal Ramones, nació en abril de 2019. El pequeño tiene hoy cuatro años.

Adal Ramones demandó a la revista TVNotas por difamarlo como padre

Cuando Adal Ramones se divorcio de Gabriela Valencia, TVNotas publicó que el presentador “no cubría las necesidades básicas de sus hijos”. Por lo que Adal y su ex decidieron demandar a la publicación por daño moral. Un juez ordeno a la publicación pagar 2 millones de dólares a Adal.