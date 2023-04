Danilo Carrera de 34 años es actor, presentador, modelo y futbolista. Sin duda es un chico ecuatoriano es muy versátil. Pero en estos momentos se ha tomado un descanso. Así es, el protagonista de El Amor Invencible decidió retirarse en estos momentos de su carrera para estar con su mamá, quien tiene cáncer. “Es una mujer superfuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida”, compartió Danilo entrevista con El Universo. “Voy a dejar aquí todo, mi vida completa, que me va a doler por irme con ella, pero también estoy feliz y sé que voy a estar con mi mamá y a compartir con ella…Es un momento muy importante, y como el primer hijo, tengo la mayor responsabilidad todavía de estar ahí…soy cien por ciento creyente y tengo mucha fe, y mi mamá va a estar bien”.

Danilo es hijo de Xavier Carrera y de la “Ex Reina de belleza” en Guayaquil, Elsa Huerta. El actor es el mayor de 5 hermanos: Leopoldo, Xavier, Felipe y Juan Carrera Huerta

¿Cuánto mide Danilo Carrera?

Danilo Carrera mide 6’1. Mientras que so co protagonista en El Amor Invencible, Angelique Boyer, mide 5 pies con 5 pulgadas (1.66 metros). La actriz está acostumbrada que su protagonista sea así de altos, ya que su novio Sebastián Rulli mide 6 pies con 2 pulgadas (1.87 metros). Ellos protagonizaron juntos Lo que la vida me robo y Tres veces Ana. Sebastián es uno de los galanes más altos de las telenovelas.

A continuación tenemos una lista de la estatura de grandes actores de novelas:

Ana Brenda Contreras, estrella en Sortilegio y Teresa, cuenta con 5’55” (1.68) de estatura.

Geraldine Bazán ronda la misma estatura que ella, con 5’55” (1.70).

Gabriel Soto mide 6’ (1.85).

Irina Baeva, tiene 5’4” de estatura (1.66).

La actriz Marlene Favela tiene una altura de 5’9″ (1.76).

La venezolana Marjorie de Sousa tiene una altura de 5’7” (1.75).

Julián Gil está entre los hombres más altos de la pantalla chica con 6’1” (1.87).

David Zepeda mide 6’ (1.85).

Thalía es otra de las actrices y cantantes que mide 5’5″ (1.65).

Aracely Arámbula tiene una estatura de 5’5” (1.70).

La presentadora de Hoy, Galilea Montijo, mide 5’7″ (1.70).

La cubana Aylín Mujica tiene 5’5” de altura (1.70).

Fernando Colunga es otro de los hombres más altos de la pantalla, con 6’1” (1.87).

La venezolana Gabriela Spanic es una de las mujeres con mayor estatura de las telenovelas con 5’7” (1.74).

Kate del Castillo llega a los 5’5″ (1.65).

Maite Perroni mide 5’3″ (1.60)