¿Cuánto mide Angelique Boyer?

Angelique Boyer es una gran actriz que ha protagonizado varias novelas. Este año estrena la nuevo historia titulada El Amor Invencible, en la cual protagoniza al lado del actor ecuatoriano Danilo Carrera.

Danilo es un actor que mide 6 pies con 1 pulgada (1.85 metros), mientras que Angelique mide 5 pies con 5 pulgadas (1.66 metros). La actriz está acostumbrada que su protagonista sea así de altos, ya que su novio Sebastián Rulli mide 6 pies con 2 pulgadas (1.87 metros). Ellos protagonizaron juntos Lo que la vida me robo y Tres veces Ana. Sebastián es uno de los galanes más altos de las telenovelas.

Angelique y Sebastián tiene una larga relación de casi una década. En una entrevista con People en Español en 2021, Angelique habló del hijo de su novio, quien se llama Santiago y en ese entonces tenía 11 años, “Aunque no le causa gracia la palabra ‘madrastra’, la heroína de exitosos melodramas de Televisa como Teresa, Lo que la vida me robó e Imperio de mentiras reconoció que se lleva ‘superbien’ con Santiago, el hijo que tuvo su pareja hace 11 años con la actriz argentina Cecilia Galliano”.

“Santi ya me pasó, o sea ya Santi me va a empezar a cuidar a mí porque tiene 11 años y mide 1,76”, comentó Angelique entre risas. “Ya dejó de regalarme sus tenis porque ya no me quedan”.

A continuación tenemos una lista de la estatura de grandes actores de novelas:

Ana Brenda Contreras, estrella en Sortilegio y Teresa, cuenta con 5’55” (1.68) de estatura.

Geraldine Bazán ronda la misma estatura que ella, con 5’55” (1.70).

Gabriel Soto mide 6’ (1.85).

Irina Baeva, tiene 5’4” de estatura (1.66).

La actriz Marlene Favela tiene una altura de 5’9″ (1.76).

La venezolana Marjorie de Sousa tiene una altura de 5’7” (1.75).

Julián Gil está entre los hombres más altos de la pantalla chica con 6’1” (1.87).

David Zepeda mide 6’ (1.85).

Thalía es otra de las actrices y cantantes que mide 5’5″ (1.65).

Aracely Arámbula tiene una estatura de 5’5” (1.70).

La presentadora de Hoy, Galilea Montijo, mide 5’7″ (1.70).

La cubana Aylín Mujica tiene 5’5” de altura (1.70).

Fernando Colunga es otro de los hombres más altos de la pantalla, con 6’1” (1.87).

La venezolana Gabriela Spanic es una de las mujeres con mayor estatura de las telenovelas con 5’7” (1.74).

Kate del Castillo llega a los 5’5″ (1.65).

Maite Perroni mide 5’3″ (1.60)