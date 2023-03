Angelique Boyer y “El Amor Invencible” que tiene con Sebastián Rulli

Angelique Boyer cumple 10 años de relación con Sebastián Rulli. Para la actriz mexicana el amor invencible que tiene es hacia ella y su familia, incluyendo a su amor Sebastián. “Él es mi gran amor”, dijo en entrevista con El Universal. “No es difícil avivar el romance, Sebastián me motiva mucho, él es muy hermoso y nuestro amor sigue creciendo, gracias a Dios. Nosotros somos cursis todos los días, no necesitamos de una fecha en especial”. Y continuó: “Siempre hay una linda forma de decir: ‘te amo’ sin tener que decirlo textual, yo a mis amigos los amo y ellos lo saben. A lo largo de los años es como uno va forjando una verdadera relación, la amistad eso me ha demostrado: que en las buenas, en las malas y en las peores te das cuenta de quiénes son”.

Cabe mencionar que Angelique protagoniza El Amor Invencible que estrena el próximo 3 de abril a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

Angelique envía mensaje sobre como mantener un amor invencible

“No perder la fe, la esperanza. Creo que Leona (su personaje) nos enseña esto, el destino a veces nos juega situaciones que no sabemos por qué pero las cartas de Dios son perfectas y él sabe por qué nos pone esas pruebas y ella, a pesar de todas las que va viviendo, su destino se ubica donde debe, entonces creo que la esperanza y la fe es lo que hace que los sueños se cumplan”, aconseja Angelique.

Angelique dice que veremos escenas fuertes en el primer capítulo

Angelique dice que veremos escenas fuetes en el primer capítulo de El Amor Invencible: “Fue una verdadera aventura, hicimos imágenes increíbles, esta historia está hilvanada con el corazón en la mano de la parte de todo el equipo. En Sinaloa hicimos escenas súper fuertes, es súper grave todo lo que pasa en el primer capítulo, otras quedaron súper románticas, grabamos en varias playas”.

El personaje de Angelique practica la natación, por lo que pasó entre ocho y nueve horas dentro de una piscina, lo cual dice, fue de lo más difícil que le ha tocado hacer físicamente.

Angelique necesito a su padre, Patrick Boyer, quiene es profesor de natación para ayudarla con las escenas. “Le pedía que perfeccionara mi estilo, fue lindo que él me apoyara, me dio clases particulares para hacer un buen crol, una buena posición de piernas, de brazos, que se viera más profesional”, compartió.

La actriz requirió además de una doble para cuando se necesitaran escenas en donde tuviera que nadar de forma más veloz “Profesional no soy, pero quedó bastante bien”, reconoció la actriz.