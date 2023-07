Ex de Clarissa Molina confirma romance con la modelo Ninoska Vásquez

Ex de Clarissa Molina, Vicente Saavedra, se ha vuelto a dar una nueva oportunidad en el mar.

Desde hace unos días andaba dando vuelta el rumor que el ex de la presentadora de El Gordo y la Flaca andaba de romance con una modelo venezolana llamada Ninoska Vásquez. El pasado viernes 29 de julio el mismo Vicente Saavedra confirmó lo que ya muchos sospechaban. Al publicar una foto en sus historias con ella que se está apoyando en su hombro. Ella también publicó una foto juntos este lunes 31 de julio. Ella esta posando para la cámara mientras él la tiene abrazada pero mirando hacia atrás.

Clarissa anunció el fin de su compromiso con Vicente Saavedra en mayo

Clarissa y Vicente empezaron su relación a finales de 2021. El siguiente año se comprometieron y planeaban casarse en Punta Cana. Pero en diciembre de 2022, Clarissa anunció que había pospuesto su boda. Pero el anuncio del fin del compromiso lo hizo hasta a mediados del mes de mayo.

Los rumores del romance entre Vicente y Ninoska empezaron en junio

A mediados de junio, Vicente publicó una historia en Instagram en donde dejaba ver los pies de una misteriosa mujer, video que ambientó con el tema de Ozuna, “Cúrame el Alma”, lo que desató rumores de una nueva relación.

Ninoska, de 30 años, ya había dado pistas de su relación con Vicente, pues semanas atrás asistió como invitada al concierto de Ozuna en Madrid, de quien su nueva pareja es manager.

¿Quién es Ninoska Vásquez?



Ninoska es una reina de belleza nacida en Venezuela. En 2012 obtuvo el lugar de primera finalista como Exotic Model Venezuela. Y en 2013 ganó el título de Miss Turismo Lara. Su carrera en los certámenes continuó en 2014, cuando ganó el título de Miss Tourism Universe. En 2017 fue ganadora del certamen Miss Earth Venezuela 2017, que le dio el pase a certamen internacional ecológico de Miss Tierra, con sede en Filipinas.

Ninoska estuvo involucrada en la polémica de tráfico de personas en México

A principios de año, Ninoska estuvo involucrada en la polémica de tráfico de personas en México.

El Milenio reporta que Ninoska fue acusada de captar jóvenes bajo la promesa de trabajar como azafatas para obligarlas a prostituirse. Pero ella asegura que todo fue una falsa acusación de su ex pareja, Javier Rodrigo Borgio, ya que recibió amenazas por parte de él cuando terminaron.

El abogado leyó algunos de los mensajes que el empresario habría escrito a la reclamada. “Yo me escondería debajo de las piedras, nos vemos en la cárcel, búscate al mejor abogado de México, esta vez no estoy jugando. Te está buscando Interpol, vete a Venezuela. No salgas nunca más de ahí. Si te encuentro, te quedas 25 años en la cárcel”, dice una de las amenazas.

La modelo quedo absuelta del caso.

Ninoska mantuvo una relación con el empresario Javier Rodrigo Borgio, quien es el dueño de la Fundación Big Bola.

Ninoska reside en España.