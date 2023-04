Mira los trajes de Clarissa Molina en los Latin AMAs 2023 [FOTOS]

Clarissa Molina se robó la mirada del público de los Latin AMAs 2023. Al llegar coqueteando con un ardiente traje de falda larga con top de Kevin Rojas. “La más bella de la noche”, comentó la actriz Caroline Aquino en sus redes. “Te ame mi Clarissa Molina”.

La actriz dominicana fue la presentadora de los Latin AMAs, por lo que aprovechó para modelar varios atuendos durante la noche de estrellas. Otro que impactó fue el enterizo negro, con una top dorado y una apertura de lado dejando ver su tonificada pierna. Este traje es de Anzata Collection. “Hot! Hot! Hot!”, comentó Chiquis. Uno de sus seguidores le escribió lo siguiente: “Clarissa has brillado de una manera increíble, como has evolucionado, como te has preparado, tu has brillado demasiado esta noche”.

Otra de sus 3 millones de seguidoras alagó su trabajo como presentadora de los Latin AMAs. “Olvídate de los atuendos (ya que todos te han quedo espéctaculares) tu talento, tu carisma, tu profesionalismo y tu preparación han sido tu mejor atuendo. Orgullosa de ti. Sin ofender entre todos los presentadores te destacas en todo. Sigue pá lante @clarissamolina el cielo es limite!! Bendiciones”, dijo Wanda.

El tercer look de la noche fue un sensual neón. Clarissa quedó tan encantada con este color que agradeció a su estilista Claudia Zuleta. “Clau fuiste mucho con este color que amo!”, escribió la presentadora al lado de las imágenes donde ella modela. Definitivamente el vestido de RCennamo resaltada cada curva de la co presentadora de El Gordo y la Flaca. El traje lo acompaño con una cadena gruesa de la diseñadora colombiana Paula Mendoza. Mendoza tiene como clientes a Beyonce, Zendaya, Kylie Jenner y Rosalía.

Lo cierto es que Clarissa se deleito con cada traje que uso para los Latin AMAs. Hasta en los ensayos la vistió su estilista Claudia. Abajo puedes ver este enterizo de brillo que lo combinó con una chaqueta de jean.