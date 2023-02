Clarissa Molina y su elegante outfit en Premio Lo Nuestro

Clarissa Molina no pudo pasar desapercibida en la 35 edición de Premio lo Nuestro y es por eso que la bella dominicana lució como toda una gran estrella con un atuendo que robó miradas por su sensual pero elegante estampa.

Clarissa Molina estuvo presente en los galardones mas importantes de la música latina y es que la bella presentadora del Gordo y La Flaca no tuvo la oportunidad de desfilar por la alfrombra magenta pero si lo hizo en los backstage del Miami Dade Arena lugar donde se reunieron las grandes celebridades de la música hispana para así la dominicana mostrar su look de impacto.

Clarissa Molina deslumbró con un atuendo color negro

Clarissa Molina no desfiló su atuendo por la alfombra magenta pero no quiso perder la oportunidad de mostrar su outfit en uno de los eventos más importantes para la comunidad latina. La presentadora a través de su cuenta de Instagram dio a conocer que pese a que no pasó por la denominada “Noche de estrellas” quería deslumbrar con su falda y top color negro que la hicieron lucir muy elegante.

“En una misión especial✨ @premiolonuestro les debo la alfrombra familia ! Next time” escribió Clarissa en su cuenta de Instagram para luego publicar una pasarela y mostrar a su fanáticos su vestido haciendo conjunto con una falda y top negro de flecos con incrustaciones de cristales para hacer de este atuendo uno de los mejores de la noche y así completar con su estilismo al usar el cabello recogido y un maquillaje ahumado bien difuminado que resaltaba la belleza de la dominicana.

La dominicana dejó a sus seguidores enamorandos

“Especular y diferente”, “ llegó la barbie de Univisión”,” la amo!!! Elegante sin mostrar mucho”,” es mujer es perfecta” son algunos de los comentarios que se puedo leer en el video que público al hacer una pasarela con su elegante atuendo asimismo celebridades como Chiquis Rivera, Lili Estefan y Aleyda Ortiz decidieron también elogiar el atuendo de la presentadora.

Clarissa Molina en esta edición no estuvo como animadora pero al ser talento de Univisión si dijo presente en la edición número 35 de Premio lo Nuestro y de esta manera compartió con todos los televidentes en dicha ceremonia, aunque la presentadora no haya pasado por la alfombra magenta deja claro que su estilo, belleza y talento siempre predomina y por eso es una de las reinas de bellezas y animadora más importantes de la planta televisiva.