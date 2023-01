¿Por qué Clarissa Molina fue reconocida por la revista Forbes en 2020?

Clarissa Molina recibió un gran reconocimiento antes de cumplir 30 años. La prestigiosa revista Forbes escogió a la actriz y animadora dominicana como “joven promesa latina de las inversiones” en 2020. “Me gustaría hacer un paréntesis y compartir esta alegría con ustedes y de una forma u otra servir de inspiración. Estoy sumamente honrada de haber sido nombra en esta prestigiosa revista @forbes como ejemplo siendo una mujer joven, cómo podemos ir sembrando semillas ahora y en un futuro ver los frutos”, escribió la actriz y presentadora de 31 años junto a la publicación en junio de 2020. “En mi caso he elegido bienes raíces cuando he tenido la oportunidad de invertir, no significa que esté generando ganancias en estos momentos ni tampoco quizá por los próximos 3 o 5 años, pero en el momento justo podrás generar el ingreso para ti y tu familia y ofrecerles un buen futuro a tus hijos”.

Gabriela Berrospi, miembro del consejo financiero de Forbes, titulado Three Ways To Make Money Even During A Recession (Tres formas de ganar dinero incluso durante una recesión), escribió el artículo sobre la visión emprendedora de la dominicana. “Otra mujer en mi comunidad con la que hablé sobre este tema es la anfitriona de Univisión, Clarissa Molina, quien comenzó a comprar propiedades en los últimos años en Miami. La diferencia es que ella vive en uno de ellos mientras alquila el segundo para obtener ingresos”, expresó Berrospi. En ese entonces, Clarissa todavía vivía en su apartamento de soltera.

En 2021, Clarissa se mudó a la mansión de su novio Vicente Saavedra, la cual fue vendida el pasado mes de diciembre. Por ahora no se sabe si la pareja planea comprarse otra casa o si seguirán juntos ya que andan los rumores que terminaron su relación tras posponer su boda.

Conoce el apartamento de soltera de Clarissa Molina

A petición de Raúl, Clarissa Molina muestra su departamento y descubrimos cómo vive | GYF El Gordo sorprendió a la dominicana al pedirle que enseñara el interior de su nevera, donde se pudo ver de todo, hasta aquello que la exreina de belleza dijo guardar para una ocasión especial. No conforme con eso, Raúl también pidió a Clarissa que hiciera un recorrido por el segundo piso de su apartamento

Durante la pandemia, Clarissa Molina presentaba para el show de El Gordo y la Flaca desde su hogar. Un día, Raúl de Molina le pidió mostrar su refrigeradora y su dormitorio. “Esta es mi cama, este es mi clóset, este es mi baño, aquí tengo una pizarra para anotar cosas…”, compartió la reina de belleza dominicana ante la atenta mirada de Raúl.

Además mostró su espectacular vista desde su apartamento de dos pisos.

Conoce el apartemente donde se crio Clarissa Molina

Durante una visita a República Dominicana, Clarissa mostró el apartamento donde vivió desde su infancia hasta sus 15 años de edad.

Clarissa Molina nos mostró la casa donde se crió Durante su visita por República Dominicana, Clarissa nos llevó al apartamento donde vivió hasta su adolescencia y recordó hermosos momentos de su infancia.

Conoce la mansión que compartía con Vicente Saavedra

Abajo pueden ver la lujosa mansión donde vivía Clarissa y Vicente.