Chef Yisus hace una divertida pero seria petición a sus hijas [VIDEO]

Jesús Alberto Díaz mejor conocido en la televisión hispana como el Chef Yisus hizo un pacto muy interesante con sus hijas. El animador y chef del matutino Despierta América quiso crear un momento de diversión al lado de sus dos pequeñas y en su cuenta de Instagram y somos testigos de este momento.

El Chef Yisus ha demostrado que su pasión por la cocina le ha abierto muchas puertas y es por eso por más de cinco años ha estado a cargo del punto de sabor del matutino y demostrado su gran capacidad para animar siendo uno de los presentadores más queridos de la casita más feliz de televisión hispana logrando una gran posición en sus redes sociales por eso protagonizó un divertido momento al lado de sus dos hijas.

El Chef Yisus tienen una hermosa familia al lado de su esposa Juliana Atehortua y con el fruto de su matrimonio dos hijas, Silvana y Anabella, el cual ha hecho que el experto de cocina de Despierta América se sienta muy orgulloso del rol como padre pero el venezolano protagonizó una divertida pero seria petición con sus dos retoños en su cuenta de Instagram.

La divertida petición que le hizo el Chef Yisus a sus hijas

El Chef Yisus con traje y corbata le hizo firmar un contrato a sus hijas. “Se firmó el contrato más importante que se ha firmado en la historia de la @championsleague 🖊️💕” escribió en el post el venezolano al protagonizar un divertido momento con sus hijas las cuales firman un ficticio contrato con su padre para no tener novio hasta el año 2025 y así se podía leer en la camiseta que había encima de la mesa “ No boyfriend until 2050”.

Los más divertido del momento fue la música del video de la Champios League recordemos que el presentador es fanático de los deportes y antes de dedicarse a la cocina y animación el deseo del venezolano era ser un reconocido beisbolista además el presentador decidió compartir con sus hijas uno de sus deseos pero como una manera de crear un momento divertido en sus redes sociales.

Sus colegas de Univisión disfrutaron de este momento y dejaron su apoyo en los comentarios Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Francisca Lachapel, Karina Banda, Michelle Galván entre otros fueron los encargados de compartir con el chef este divertido momento además de publicar lo grande y guapas que están sus pequeñas.