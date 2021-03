Chef Yisus está de luto: ¿Quién se le murió a la estrella de Univision?

Jesús Díaz, conocido artísticamente como Chef Yisus, está de luto tras darse a conocer la noticia del deceso de su madre, Doña Gloria Sánchez, quien falleció el pasado sábado 6 de marzo como consecuencia de un cáncer de páncreas que padecía desde el año 2017.

El afamado chef de origen venezolano lamentó la muerte de su progenitora con un emotivo mensaje que publicó en su perfil oficial en la plataforma de Instagram, red social en donde rápidamente sus miles de seguidores reaccionaron con mensajes cargados de condolencias.

“Fuiste y serás SIEMPRE mi bastón, mi alimento, mi motor, la mujer de mi vida. No te fue suficiente traerme a la vida, sino que también me entregaste la tuya. Me enseñaste todo con ejemplos, pero tus palabras y escritos jamás faltaban. Hago TODO pensando en ti por que así todo me sale mejor”, puntualizó Chef Yisus en su publicación en Instagram.

La estrella del show ‘Despierta América’ de Univision le agradeció a su madre por haberlo acompañado a lo largo de diversas etapas de su vida: “Gracias por nunca separarte, por venir siempre conmigo sin importar a quien o que dejabas atrás, manteniendo la distancia que fuera necesaria, pero siempre ahí atenta y responsable de cualquier resbalón”.

Al hacer énfasis del legado que deja su progenitora, tanto para él como para sus hermanos, Jesús Díaz mencionó: “Nos dejas a mi y a mis hermanos la mejor y más grande herencia que existe, nuestra salud, nuestros principios y tu como modelo tatuada en el alma de todos”.

La producción de ‘Despierta América’ le extendió las condolencias a Chef Yisus con un mensaje en la plataforma de Instagram: “Te queremos mucho y todo el equipo de Despierta América se une en el abrazo más fuerte en esta despedida a tu mamá. Cuentas siempre con nosotros, somos una familia y Doña Gloria fue parte de ella”.

Los usuarios en la red social también se pronunciaron con mensajes de solidaridad para el intérprete en los difíciles momentos que vive en el ámbito personal: “Esa gran mujer crió a un ser humilde, sensato y honesto. Tu mamá se ganó un lugar muy especial junto a nuestro creador y siempre estará contigo en cada paso que tomes”, “Lo siento mucho. No hay palabras. Mucha fuerza. Un día a la vez”, “Que Dios los ayude a superar esta difícil prueba”.

Chef Yisus habló sobre la salud de su madre en una entrevista en 2019

En el mes de noviembre de 2019, Chef Yisus ofreció una entrevista exclusiva a “Despierta América” en donde conversó por primera vez de manera pública sobre el cáncer de páncreas que padecía su madre.

“A mi mamá le detectan un cáncer de páncreas hace dos años y si sabemos que los viejos se van a ir en algún momento, es lo más natural; pero yo necesitaba a mi mamá por mucho más tiempo”, expresó el presentador de televisión durante la entrevista.

Al ser cuestionado sobre lo que le diría a su madre en caso de tener que despedirla del plano terrenal, el venezolano aseguró: “Le diría que se lleva esa imagen por la que ella trabajó tanto, la que ella cuidó tanto. Ella logró su misión, tanto con sus hijos como con sus nietos”.

Chef Yisus le dedicó una emotiva publicación a su madre en enero de 2021

Chef Yisus honró el amor y respeto que sentía por su madre con una emotiva publicación que realizó en la plataforma de Instagram a finales del mes de enero. En ese momento, la fotografía que acompañó la publicación los mostraba muy sonrientes mientras recolectaban fresas en un cultivo en Florida.

“No creas que no nos damos cuenta de todas las batallas que has librado por nosotros. Y aunque te dejen un par de rasguños, tu sonrisa al final sigue siendo la misma. Te amo madre”, fue el texto que acompañó la publicación del chef en su cuenta oficial en Instagram.

