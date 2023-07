Las cenizas de Julián Figueroa no descansarán junto a Joan Sebastián

Maribel Guardia habló sobre dónde descansarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa. Resulta que uno de los hermanos de Joan Sebastian dijo hace unos días que las cenizas de Julián serían llevadas a Juliantla, Guerrero, para estar junto a su padre. Pero la actriz costarricense desmintió dicha información. En medio de su gran dolor, la actriz, quien perdió a su primogénito el pasado 9 de abril a los 27 años, reveló el lugar donde las cenizas de su hijo podrían reposar.

A pesar que Julián vivió gran parte de su niñez en el pueblo de padre, lugar donde montaba a caballo y vivía en medio de la naturaleza, ya no planea dejar sus cenizas en ese lugar. “Yo creo que no. Por ahora las cenizas las tengo en la casa y me siento muy plena”, expresó Maribel Guardia, quien al paso de los días ha recordado a su hijo con emotivas publicaciones en sus redes sociales, donde frecuentemente comparte sus recuerdos al lado del joven.

En entrevista con Hoy, la actriz aseguró que ella se quedará con los restos de su hijo por un tiempo y después las llevará a un templo cercano a su hogar y le pedirá a sus familiares que, cuando ella muera, la dejen junto a él.

“Por ahora las cenizas las tengo en la casa y me siento muy bien con eso, tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y que, cuando me toque partir, me pongan junto a él. Si se lo llevaran a Juliantla obviamente a mí no me van a enterrar allá, entonces no. Aquí se queda”, dijo Maribel.

Por otro lado, la actriz y cantante reveló que, aunque por momentos ha sido difícil por la perdida de su hijo, el apoyo de su esposo, su nuera Imelda, sus compañeros del medio y sus fans, pero sobre todo su fe en Dios, es lo que la ha sacado adelante para tratar de superar la inesperada partida del hijo que tuvo con el desaparecido cantante Joan Sebastian.