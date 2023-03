¿Carlos Calderón tiene problemas de encontrar ofertas de trabajo en TV?

La esposa de Carlos Calderón, Vanessa Lyon, defiende a su esposo con capa y espada tras el despido de su esposo en Univision a principió del 2023. Aun mas ahora que al parecer le están tratando de truncar su carrera. Algo que podría estar afectando sus ofertas de trabajo para estar en la TV. Vanessa se ha mantenido muy activa en las redes donde contesta preguntas en vivo. Una de las preguntas que recibió fue: “Una pregunta: ¿Carlitos no piensa quedarse fuera de la TV?”. A lo que Vanessa contestó: “No lo van a lograr”.

Esta respuesta ha creado otra pregunta: ¿Quién está tratando de que Carlos no regrese a la TV? ¿Univision no quiere que Carlos regrese a la TV?. Hasta ahora esa pregunta no se sabe la respuesta, sobre quien o quienes podrían estar tratando de evitar que Carlos regrese a la TV

Lo que si se sabe es que la revista Billboard reconoció a Despierta América por llegar a los 8.8 millones de espectadores cada mes entre la temporada de 2021-2022, tiempo que Carlos Calderon formaba parte de la familia de Univision. Pero este reconocimiento fue publicado por la Billboard. Cuando la revista People en Español publicó la noticia, lo hizo sin la foto de Carlos. “2021-2022 cuando Carlos estaba en el show”, señaló Vanessa en su perfil de Instagram. “Felicidades Carlitos por ser parte importante de este logro”.

LE TRUNCAN CARRERA a Carlos Calderon dice Vanessa Lyon | Karol y Tamiko hay gente que está haciendo lo imposible porque Carlos Calderon no obtenga más ofertas de trabajo en televisión tras ser despedido de Despierta America de Univision.

Carlos reaccionó al reconocimiento que recibió Despierta América y en sus redes publicó lo siguiente:”¡Felicidades a todos! Siempre orgulloso de haber sido parte del equipo ganador de Despierta América”, expresó Calderón.

Univision despidió a Carlos Calderon el 10 de enero de 2023

Sin imaginarse, Carlos Calderon se despidió el martes 10 de enero del público de Univision. La mañana del miércoles llegó temprano para presentar Despierta América pero fue despedido. Al llegar a las instalaciones de Univisión, este fue llamado a las oficinas de recursos humanos para informarle que su contrato no sería renovado, cual vencía a finales de enero, informa El Diario NY. “Gracias por haberme permitido despertar a América por tantos años”, escribió Calderón en sus redes para despedirse de su público después de haberse enterado de su salida de Univision. “Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno “Con Despierta America se despierta bueno señores…” Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia. Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: “¡Nos vemos en la tele!” 📺 Por ahora, quedamos conectados”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Calderón sale de Univision. En los 25 años que ha estado trabajando como Freelancer para Univision, Calderón ha entrado y salido de diferentes programas de la cadena. Como en El Lente Loco, El Gordo y la Flaca, Acceso Máximo, Noche de Perros, entre otros. En los últimos seis años estuvo fijo en Despierta América.