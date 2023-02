¿Carlos Calderón entraría a Telemundo tras su despido en Univisión? Vanessa Lyon lo aclara

Más de uno tiene la curiosidad si Carlos Calderón entraría a trabajar a Telemundo. A un mes de su despido de Univision y el programa Despierta América, se dice que el presentador mexicano podría haber recibido una oferta de Telemundo. Pero varios medios y la periodista Mandy Fridmann informan que Calderón no puede ser parte de Telemundo por que “habría firmado un contrato de ‘salida’ por el cual recibiría el llamado paquete que te ofrecen algunas compañías, cuando trabajas muchos años con ellos, y tu despido no depende de un erro grave de parte del empleado, sino, como en este caso, de una reestructuración. Mientras ese paquete esté vigente, él no podría trabajar para otra empresa o compañía, menos que sea competencia o represente un conflicto de intereses. Por lo que ni en ‘Hoy Día’, ni en cualquier otro programa veremos a Carlos Calderón”.

A lo que la pareja de Calderón, Vanessa Lyon, aclaró lo que varios medios han estado informando. “En este instante, él puede trabajar donde quiera”, escribió Lyon dando a entender que Carlos no está, como se ha dicho, atado a ningún contrato que le impida sumarse a otro medio, reporta People en Español. Y agregó: “Están replicando un artículo que alguien escribió, sin saber el estatus verdadero del contrato”.

Por su lado, Calderón no se ha pronunciado sobre los rumores del supuesto contrato que firmó, que según le impide trabajar en otro medio. El supuesto paquete que recibió el presentador consiste de algunos meses de sueldo, seguro médico y otros beneficios. Supuestamente, una vez que se termine el trato, Calderón podría empezar a aceptar ofertas.

Lo que si sabe es que muchos televidentes extrañan al conductor mexicano. A más de uno le gustaría verlo en el show matutino de Hoy Día.

Cabe mencionar que Calderón fue despedido el pasado 11 de enero. La mañana de dicho día, el animador llegó temprano para presentar Despierta América. Al llegar a las instalaciones de Univisión, este fue llamado a las oficinas de recursos humanos para informarle que su contrato no sería renovado, cual vencía a finales de enero, informa El Diario NY. “Gracias por haberme permitido despertar a América por tantos años”, escribió Calderón en sus redes para despedirse de su público después de haberse enterado de su salida de Univision. “Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno “Con Despierta America se despierta bueno señores…” Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia. Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: “¡Nos vemos en la tele!” 📺 Por ahora, quedamos conectados”.