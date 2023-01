¿Carlos Calderón regresa a la televisión tras su salida de Univision?

A escasos días de haber salido del show “Despierta América” de Univision, Carlos Calderón estaría listo para asumir un nuevo reto profesional en la industria televisiva.

A través de su perfil en Instagram, Calderón publicó una fotografía en la que se le puede apreciar mientras se prepara en un set de grabación.

El afamado conductor de origen mexicano compartió la fotografía con una poderosa cita de Walt Disney: “La manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer”.

A pesar de la emoción de sus miles de fanáticos por un posible regreso a la televisión, Carlos Calderón no brindó detalles sobre el proyecto que se estaría llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California.

Las reacciones de los seguidores de Calderón no se hicieron esperar en la plataforma de Instagram: “¿Te fuiste a Los Ángeles? Me imagino que vas a hacer un programa por allá. Igual donde sea te seguiré”, “Te queremos ver por Hoy Día en Telemundo. Eres un excelente presentador”, “Se te extraña mucho, sin ti no es lo mismo”, “Muchos éxitos en todos tus proyectos”, “Donde quiera que vayas siempre vas a triunfar por ser quien eres”, “Eres de los mejores en lo que haces, puertas se abrirán”.

Vanessa Lyon, pareja sentimental de Calderón, dio a conocer a través de las historias de su perfil en Instagram que tanto ella como su hijo León están acompañando al afamado conductor mexicano en la serie de compromisos profesionales que está cumpliendo en la ciudad de Los Ángeles.

Esto es lo que necesitas saber:

Univision no le renovó el contrato a Carlos Calderón

La periodista Mandy Fridmann dio a conocer de manera exclusiva que Carlos Calderón salió del show “Despierta América” después de que Univision no le renovó su contrato que finalizaba en el mes de enero de 2023.

Si bien es cierto que el contrato de Calderón finalizaba a finales del mes de enero, los productores del show de Univision decidieron dejar fuera al conductor mexicano desde la transmisión del pasado miércoles 11 de enero.

Calderón formó parte de “Despierta América” por casi seis años y fue el presentador principal del segmento “Sin Rollo”.

El conductor confirmó su salida de Univision

Tras darse a conocer públicamente la noticia de su despido, Carlos Calderón se pronunció a través de su perfil en Instagram para confirmar su salida del show “Despierta América” de Univision.

“Gracias por haberme permitido despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno ‘Con Despierta América se despierta bueno señores…’. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia”, mencionó Calderón en la publicación en Instagram.

Personalidades como Julián Gil, El Dasa, Gelena Solano, Aleyda Ortiz, Felipe Viel y Carolina Sarassa le expresaron sus buenos deseos a Calderón en todo lo que está por venir para él tras haber puesto fin a su relación laboral con Univision después de varios años.